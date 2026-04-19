350 българи са гласували в Северна Македония до следобедните часове

В петте избирателни секции в Северна Македония до 15:30 ч. местно време са гласували общо 350 български граждани, показват данни на секционните комисии. Най-голяма активност е отчетена в посолството на България в Скопие, където са гласували 147 души. В Генералното консулство в Битоля своя вот са дали 80 избиратели, в Охрид – 43, в Струмица – 40, а в Прилеп – 30 души.
 

По-рано през деня, към 11:30 ч., гласувалите са били 157, което показва постепенно нарастване на активността. И тогава най-много избиратели са упражнили правото си на глас в Скопие, следвани от Битоля, Струмица, Охрид и Прилеп.

 

Изборният ден в страната протича спокойно и без съществени нарушения. Гласуването ще продължи до 20:00 ч. местно време (21:00 ч. българско), при възможност за удължаване, ако има чакащи избиратели.

 

За настоящите избори са подадени 210 предварителни заявления за гласуване – най-високият брой от 2022 г. насам.

 

Българските граждани могат да гласуват и без предварителна регистрация, като попълнят декларация на място.

 

Настоящият вот е осмият парламентарен избор в България от 2021 г. насам.

