350 българи са гласували в Северна Македония до следобедните часове

По-рано през деня, към 11:30 ч., гласувалите са били 157, което показва постепенно нарастване на активността. И тогава най-много избиратели са упражнили правото си на глас в Скопие, следвани от Битоля, Струмица, Охрид и Прилеп.

Изборният ден в страната протича спокойно и без съществени нарушения. Гласуването ще продължи до 20:00 ч. местно време (21:00 ч. българско), при възможност за удължаване, ако има чакащи избиратели.

За настоящите избори са подадени 210 предварителни заявления за гласуване – най-високият брой от 2022 г. насам.

Българските граждани могат да гласуват и без предварителна регистрация, като попълнят декларация на място.

Настоящият вот е осмият парламентарен избор в България от 2021 г. насам.