Петролът, който се добива основно в Западносибирския басейн, е ключов за руската икономика. Той носи около 3 трилиона долара и всяко намаление на производството се отразява директно върху приходите на страната, която е вторият по големина износител в света.

Въпреки това част от загубите може да бъдат компенсирани от високите цени на петрола на фона на кризата на световните пазари, предизвикана от войната в Близкия изток.

През последните седмици Украйна засили атаките си срещу ключова руска енергийна инфраструктура. С дронове бяха поразени големи пристанища на Балтийско и Черно море, което предизвика мащабни пожари, както и редица рафинерии. Според източници от сектора това допълнително затруднява износа и принуждава Москва да ограничава добива, особено в период, когато предстоят сезонни ремонти и профилактика на съоръженията.

След началото на войната през 2022 г. Русия засекрети данните за добива на петрол, позовавайки се на съображения за национална сигурност, а енергийното министерство отказва коментар по темата.

Украйна атакува системно руската енергийна инфраструктура, която осигурява около една четвърт от приходите в бюджета на страната, с цел да отслаби икономическата основа на военните действия. По данни на руската агенция РИА Новости през март са били свалени над 11 000 украински дрона – почти двойно повече спрямо февруари.

Сред най-често атакуваните обекти са ключови износни терминали като Уст-Луга и Приморск на Балтийско море, както и Новоросийск на Черно море. Под обстрел попадат и петролни рафинерии, а наскоро беше атакувано и пристанището Висоцк.

Допълнително затруднение за износа създава и прекъсването на доставките по петролопровода „Дружба“ към Унгария и Словакия през украинска територия след удари по инфраструктурата в края на януари.

Международната агенция по енергетика (IEA) вече ревизира надолу прогнозата си за руския добив за останалата част от годината със 120 000 барела дневно заради продължаващите атаки по рафинерии и пристанища. Според организацията Русия може да изпита трудности да увеличи производството си в краткосрочен план.