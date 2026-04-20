Понеделник, 20 Април 2026, 14:58
5 години без дело за измами с пари от ЕС: България нехае за препоръките на OLAF

Източник: БГНЕС
Данните от последния годишен отчет на Европейската служба за борба с измамите със средства от ЕС (OLAF) показват, че в периода 2021–2025 г. в България не е било повдигнато нито едно обвинение по нейни препоръки. Това се случва въпреки извършените десетки проверки и поставя въпроси за последващите действия на националните институции, пише БТА.
 

За този период OLAF е провела общо 42 проверки в страната ни – 10 през 2021 г., 6 през 2022 г., 14 през 2023 г. и 12 през 2024 г. Въпреки това, по пет случая, при които са били отправени препоръки за действия, българските власти са решили да прекратят процедурите, а по още един случай решение все още не е взето. Само през последната година са приключили пет проверки, като по две от тях са дадени препоръки за последващи действия.

 

В доклада се уточнява, че след приключване на разследванията OLAF изпраща препоръки към националните органи, когато има съмнения за измами или нередности. Те могат да бъдат финансови – например за възстановяване на неправомерно изразходвани средства, или съдебни – когато има достатъчно данни за престъпление. В такива случаи информацията се предава и на Европейската прокуратура, като може да се препоръча започване на съдебно производство на национално ниво.

 

В по-широк европейски контекст, между 2021 и 2025 г. OLAF е издала общо 145 съдебни препоръки към държавите членки. От тях националните власти са взели 73 решения, като в 27 случая те са довели до повдигане на обвинения. Данните показват и значителни колебания в размера на възстановените средства за бюджета на ЕС през годините – например през 2017 г. сумата е надхвърлила 3 милиарда евро, докато през миналата година е била малко над 500 милиона евро.

