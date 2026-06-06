В инициативата участват десетки риболовни кораби от сдружение „Черноморски изгрев“. Само за един сезон 53 плавателни съда са се включили в почистването на морското дъно от стари и изоставени мрежи, част от които вероятно са останали от бракониерски риболов или от чуждестранни кораби.

Проблемът обаче не приключва с изваждането на отпадъците. Значителна част от събраните мрежи продължават да се съхраняват на склад години наред, тъй като липсва работеща система за тяхното рециклиране или обезвреждане.





Освен старите мрежи, в рибарските съоръжения редовно попадат пластмасови опаковки, метални съдове, части от кораби, остатъци от бои и други отпадъци. Според рибарите голяма част от замърсяването идва от интензивното корабоплаване в Черно море.

Друг проблем е липсата на достатъчно места за предаване на събраните отпадъци. Макар на някои пристанища да са осигурени контейнери, на много места по Северното Черноморие подобна инфраструктура все още липсва. Това затруднява усилията на рибарите, които доброволно почистват морето по време на ежедневната си работа.

Според представители на сектора са необходими по-строг контрол върху изхвърлянето на отпадъци от плавателни съдове и по-добра организация за събиране и рециклиране на отпадъците, извадени от морето.

Екологичните организации от години предупреждават, че пластмасите, изоставените риболовни съоръжения и съдържащите химикали отпадъци представляват риск за морските екосистеми и рибните ресурси. Именно затова подобни доброволни инициативи все по-често се разглеждат като важна част от усилията за ограничаване на замърсяването в Черно море.