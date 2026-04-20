Понеделник, 20 Април 2026, 14:58
670,000 паунда за спасителна жилетка? Да, ако е от „Титаник“

670,000 паунда за спасителна жилетка? Да, ако е от „Титаник“
Източник: БГНЕС
Спасителна жилетка, принадлежала на пътничка, оцеляла при потъването на „Титаник“, беше продадена на търг за 670 000 паунда, съобщава BBC. Продажбата е осъществена от аукционната къща Henry Aldridge & Son във Великобритания и се превръща в исторически момент, тъй като това е единственият известен подобен експонат от „Титаник“, предлаган някога на публичен търг през последните 114 години.
 

Артефактът значително е надхвърлил предварителните очаквания на експертите, които са го оценявали между 250 000 и 350 000 паунда. В крайна сметка колекционерите са повишили цената почти двойно, което според аукционерите показва непрекъснатия и дори нарастващ интерес към историята на кораба и неговите пътници.

 

Историята на спасителната жилетка и нейния притежател

 

Жилетката е принадлежала на Лора Мейбъл Франкателли – пътничка от първа класа на най-големия за времето си плавателен съд, създаден от човека, която оцелява при катастрофата през 1912 г. Тя е сред приблизително 700-те оцелели от общо над 2200 души на борда по време на първото и единствено плаване на кораба.

 

Според историческите сведения Франкателли е използвала именно тази спасителна жилетка в хаотичните часове след сблъсъка с айсберга, преди да бъде качена в спасителна лодка. Това придава изключителна историческа стойност на предмета, тъй като той не е просто спасително средство, а пряк свидетел на последните моменти преди потъването.

 

Жилетката е изработена в характерен за началото на XX век стил – кремав цвят, с 12 отделни джоба, подсилени раменни опори и странични ремъци за пристягане. Това я прави типичен пример за морско оборудване от епохата, когато стандартите за безопасност все още са били далеч от съвременните.

 

Допълнителна уникалност добавя фактът, че върху жилетката има подписи на оцелели от катастрофата. Това превръща предмета не само в артефакт, но и в своеобразен исторически документ, свързан с личните истории на хората, преживели трагедията.

 

Аукционерът Андрю Олдридж определя находката като „изключително емблематичен и емоционално натоварен предмет с изключителен произход“.

 

Контекстът на продажбата и възпоменанията за „Титаник“

 

Продажбата се случва в момент, в който в Саутхемптън се отбелязва годишнината от трагедията с възпоменателни церемонии. Градът има особено значение, тъй като именно от неговото пристанище „Титаник“ отплава през 1912 г., а голяма част от екипажа и пътниците са негови жители.

 

На мемориална церемония се почита паметта на над 540 жители на града, както и на всички 35 инженери и електротехници, загинали при потъването. Събитието включва поднасяне на венци, молитви и минута мълчание, като в него участват представители на местната власт и морската общност.

 

Според организаторите на възпоменанията подобни инициативи са важни не само като акт на историческа памет, но и като морално напомняне за саможертвата на екипажа. Те подчертават, че инженерите и моряците на „Титаник“ остават символ на професионализъм и дълг в една от най-големите морски трагедии в историята.

