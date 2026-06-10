Най-интересният аспект на тазгодишното първенство е националното разделение в семействата. 4 от тях ще се състезават за различни държави., което е резултат от глобалната миграция и двойното гражданство. Това явление позволява на футболисти, родени в една страна, да представляват родината на своите родители. Не е изключено в елиминационната фаза да станем свидетели на директни сблъсъци между кръвни роднини на терена.

Люка и Тео Ернандес са сред най-разпознаваемите лица в националния отбор на Франция. Двамата са сред най-опитните в селекцията на Дидие Дешан. Люка Ернандес вече познава вкуса на световната слава след триумфа на „петлите“ през 2018 година. Тогава той имаше ключова роля за спечелването на титлата. Неговият брат Тео, който в момента носи екипа на арабския „Ал Хилал“, се утвърди в състава след дебюта си през 2021 година. Очаква се Тео да бъде титуляр в най-важните срещи, докато Люка може да заеме по-периферна роля в тима.

Леандро и Жуниньо Бакуня ще защитават честта на Кюрасао. Тази малка карибска държава е най-малкият участник на световното първенство. Почти всички играчи в тима, включително и братята Бакуня, са родени в Нидерландия. Леандро е с шест години по-голям от своя брат. През изминалия сезон той беше съотборник с бившия капитан на „Левски“ Цунами в турския клуб „Ъгдър“. Леандро е истински ветеран със 70 мача и 17 гола за Кюрасао. Неговият брат Жуниньо играе като полузащитник в нидерландския „Волендам“ под наем от „Газиантеп“.

Българската следа на мондиала е свързана с фамилия Дуарте. Дерой Дуарте от „Лудогорец“ ще представлява Кабо Верде на най-големия футболен форум. Той е сред най-постоянните играчи в българския елит. Неговото присъствие е доказателство, че има 68 първенства с футболисти на световното, включително и българското. Брат му Ларос Дуарте играе за унгарския „Академия Пушкаш“. Ларос наскоро отбеляза дебютния си гол за националния отбор при победата с 3:0 над Сърбия в контролна среща.

Дезире и Гела Дуе представят Франция и Кот д’Ивоар. Дезире е само на 21 години, но вече е двукратен победител в Шампионската лига с „Пари Сен Жермен“. Той е считан за една от големите надежди на френския футбол. Неговият по-голям брат Гела играе за „Страсбург“. Той избра да представлява родината на своя баща – Кот д’Ивоар. Двамата наскоро се изправиха един срещу друг в контрола, спечелена от африканската държава с 2:1.

Иняки и Нико Уилямс са друга емблематична двойка, разделена между два национални отбора. Двамата са родени в Билбао и са звезди на местния „Атлетик“. Иняки избра да играе за Гана през 2022 година, след като не получаваше шансове в първия тим на Испания. Историята им напомня за други наследници, които пишат история на световните финали. Нико Уилямс е част от новото златно поколение на Испания и вече има европейска титла в биографията си.

Брайън Броби и Дерик Лукасен също се разделят в избора си на държава. Броби е нападател на английския „Съндърланд“ и беше повикан от Роналд Куман в състава на Нидерландия. Неговият по-голям брат Дерик обаче реши да заиграе за Гана през тази година. На клубно ниво Лукасен носи екипа на кипърския „Пафос“. Двамата са преминали през юношеските формации на Нидерландия, но професионалните им пътища се разделиха на международно ниво.

Последната двойка са Джон и Хари Сутър. Те са родени в Абърдийн, Шотландия. Тъй като майка им е австралийка, Хари избира да играе за Австралия още преди седем години. Той е централен защитник в английския „Лестър“. Джон Сутър остана в Европа и защитава цветовете на Шотландия. Той е футболист на гранда „Рейнджърс“ и има 24 мача за своята родина. Тези семейни истории добавят допълнителен емоционален заряд към предстоящите битки на терена.