93 сигнала за нарушения в изборния ден, над 15 000 полицаи на терен

Общо 93 сигнала за изборни нарушения са подадени от началото на изборния ден, като по осем от тях вече са образувани досъдебни производства. Над 15 400 полицейски служители са ангажирани с охраната на вота, а всички сигнали – включително и тези в социалните мрежи – се проверяват в реално време.
 

По думите на и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев всички сигнали се проверяват в реално време, независимо дали са подадени по официален ред, по електронна поща или чрез социалните мрежи. Кандев подчерта, че част от онлайн сигналите не отразяват напълно реалната ситуация, но въпреки това всеки случай се проверява. За целта МВР разполага със служители, които следят постоянно информацията в интернет.

 

С охраната на изборния процес в страната са ангажирани 15 408 полицейски служители, разпределени по секциите и рисковите райони.

 

От МВР дадоха и примери за конкретни инциденти. В Благоевград е подаден сигнал за автомобил с кандидат за депутат, който е бил притискан и заплашван от два джипа. След бърза реакция на полицията извършителите са установени и задържани.

 

Друг случай е регистриран в село Микре, където мъж и жена са заплашвали свидетели по досъдебно производство за купуване на гласове. И в този случай полицията е реагирала незабавно и лицата са задържани.

От МВР заявиха, че ще действат безкомпромисно срещу всички нарушения и престъпления, свързани с изборния процес.

