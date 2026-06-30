„Тези данни показват устойчива възходяща динамика на цените на основните стоки. По-високият ръст спрямо декември е индикатор за натрупващ се инфлационен натиск в резултат на повишението на международните цени на петрола, както и от засиленото геополитическо напрежение, свързано с конфликта в Иран. Това оказва пряко влияние върху енергийните разходи и ценовите равнища“, заявиха от синдиката.

„Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация. Средното домакинство дава за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%, така че всяко повишаване на цените на храните се усеща много болезнено“, коментират от КНСБ.

Необяснимо е нарастването на цените на доматите и краставиците. На годишна база спрямо юни 2015 г. техните цени нарастват съответно с 30,1% и 61,3%. Възходящ тренд се наблюдава и при цената на цялото пиле – 16,3% за една година

Ежемесечно КНСБ наблюдава цените на 21 стоки от МПК, които включват 20 хранителни продукти и бензина.

Един от най-критичните проблеми на българския пазар е огромната ножица между цените на едро и дребно. Надценката на продуктите е в диапазона 23,4%-151,8% на стоките при търговия на дребно. Традиционно при много продукти, сред които брашно, ориз, прясно мляко, сирене, картофи, ябълки, боб, домати и краставици надценката е с над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена.

„В България продължават да се наблюдават едни от най-високите цени за хранителни продукти от МПК, например за брашно, ориз, прясно мляко. Ние сме на върха по цена на брашното сред седем европейски страни – Испания, Франция, Хърватия, Нидерландия, Германия и Румъния. По скъп ориз сме абсолютен шампион и става дума не за вносен, а за български ориз.“

С една минимална работна заплата българинът може да купи 10 МПК. Във Франция могат да се купят 25 кошници, Германия – 35, в Румъния – 15 кошници, в Хърватия – 19.

КНСБ са категорични, че инициативата „Кошница с грижа“ не може сама да компенсира силно завишените и непазарно обосновани надценки, които при някои храни достигат до 152%. С тази инициатива не могат да бъдат овладени високите цени.