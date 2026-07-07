Престоят на тежката машина от Военновъздушните сили на САЩ е продължил около два часа. През това време самолетът е бил зареден с гориво и натоварен със специално оборудване.

Изтегляне на американския контингент



Според Балакчиев това е първата поява на C-17 Globemaster III на летище „Васил Левски“ след заминаването на четирите американски самолета за въздушно презареждане KC-135 преди осем дни.

Експертът отбелязва, че днешният полет е поредната мисия на военнотранспортна машина, която участва в плановия процес по изтегляне на наземното оборудване и логистиката на американския контингент от страната ни.

Въздушният титан на САЩ



Boeing C-17 Globemaster III е сред най-важните стълбове на стратегическия транспорт за ВВС на САЩ. Машината се използва за превоз на военнослужещи, тежка техника и оборудване, както и за хуманитарни мисии, медицинска евакуация и тактически въздушни десанти.

Самолетът е изключително ценен заради способността си да каца на къси или неподготвени писти, като същевременно има капацитет да превозва над 77 тона товар.