Анализатори видяха „кадри на ИТН” в кабинета „Радев”

Новият кабинет „Радев” предизвика първите критики още в деня на избора си, след като анализатори и бивши депутати откриха прилики с управлението на „Има такъв народ” и присъствие на фигури от предишни управления. Политологът Даниел Смилов заяви, че правителството изглежда с по-дълъг хоризонт от предишните управления, но изрази сериозни резерви към избора за министър на правосъдието.
 

„Там има избор на човек, който досега не е заемал позиция по въпросите нито на съдебната система, нито на борбата с корупцията. Това е слаба заявка и не отговаря на очакванията“, коментира той в ефира на bTV .

 

Смилов посочи и противоречия в състава на кабинета заради двамата вицепремиери без портфейл.

 

„Единият е фигура с ясно изразени през годините проруски убеждения. Другият – Атанас Пеканов – е проевропеец. Какво означава това? Че ще бъдем някъде по средата между Европа и Русия?“, попита политологът.

 

Политическият анализатор Георги Харизанов призова кабинетът да бъде оценяван по действията му, а не предварително заради политическата сила, която го е излъчила.







„Има основания за оптимизъм, има и основания за критика и скептицизъм. По-добре е да се изчакат конкретните решения и политики“, каза той.

 

Бившият депутат Александър Сиди направи директна връзка между новия кабинет и управлението на ИТН.

 

„Върнаха ме пет години назад – все едно ИТН току-що са спечелили изборите и има служебен кабинет. Получава се някакъв микс между служебно правителство и ИТН“, заяви Сиди.

 

Той посочи, че е изненадан от присъствието на фигури от предишни управления в кабинет, дошъл с обещание за промяна.

Като пример Сиди даде номинацията на Евтим Милошев, който беше част от служебния кабинет „Главчев“.

 

„Когато си натоварен със задачата да промениш политическото статукво и същевременно назначаваш такива кадри, трябва да понесеш критика“, заяви той.

 

По думите му около „Прогресивна България“ по време на кампанията са били създадени очаквания, които партията никога официално не е обещавала – като връщане на българския лев, референдум за еврото или бързо намаляване на цените.

 

Въпреки критиките анализаторите се обединиха около мнението, че реалната оценка за кабинета ще дойде едва след първите конкретни решения на новото правителство.

