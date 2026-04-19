Андрей Гюров гласува и призова за активност срещу изборните манипулации
Служебният премиер Андрей Гюров упражни правото си на глас в Благоевград и призова гражданите да участват активно във вота, за да противодействат на опитите за изборни измами.
След гласуването си той подчерта, че страната има нужда от управление, основано на идеи и политики, както и от институции, които работят в интерес на обществото.
Гюров акцентира върху необходимостта от реформи в сектор „Сигурност“, като посочи, че полицията и прокуратурата трябва да действат по закон и в защита на гражданите.
Премиерът очерта визия за развитие на България като европейска държава с работещи институции и по-високи стандарти на управление.
Той призова избирателите да гласуват, за да покажат, че свободният вот има по-голяма тежест от всякакви опити за манипулация на изборния процес.
Реклама / Ads
Реклама / Ads