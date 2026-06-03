В понеделник съдът осъди Дигва на доживотен затвор с минимален срок от 21 години. Според обвинението той многократно намушкал Новак през декември, докато младежът се прибирал след вечер с приятели.

Случаят предизвика допълнителен обществен гняв заради действията на полицията след нападението. Според разпространени записи от полицейски камери служителите първоначално са поставили белезници на Хенри Новак и са го арестували, докато той лежал тежко ранен. На кадрите се чува как младежът казва, че е бил намушкан и че не може да диша.















Междувременно извършителят заявил пред пристигналите полицаи, че именно той е жертва на расистко нападение.

Заради начина, по който е била проведена първоначалната полицейска намеса, полицията на Хемпшир е сезирала Независимата служба за полицейско поведение, която да извърши проверка.

Намеса на Томи Робинсън и Найджъл Фараж



На протеста във вторник присъства и крайнодесният активист Томи Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън. Той призова полицаите, участвали в ареста на Новак, да понесат наказателна отговорност.

Лидерът на партия Reform UK Найджъл Фараж също коментира случая. Той похвали семейството на убития младеж за „изключително достойната“ им реакция, но заяви, че обществото трябва да отговори с „чист, студен гняв“.

Според Фараж много полицаи се страхуват да не бъдат обвинени в расова предубеденост при изпълнение на служебните си задължения.

Премиерът Киър Стармър разкритикува думите му и го обвини, че се опитва да създава разделение въпреки призивите на семейството на Новак за спокойствие.

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд също осъди безредиците. Тя заяви, че няма оправдание трагедията да бъде използвана за насърчаване на насилие и обществени безредици.

Ранени полицаи след безредиците



От полицията съобщиха, че при сблъсъците са пострадали 11 служители и едно полицейско куче.

Главният полицейски началник Алексис Бун заяви, че полицията разбира обществените въпроси около случая и е готова да носи отговорност за действията си, но подчерта, че това трябва да става чрез законни и прозрачни процедури, а не чрез насилие по улиците.

Реакцията на сикхската общност



Убийството предизвика и напрежение към сикхската общност във Великобритания, тъй като извършителят е сикх.

В съвместна декларация няколко сикхски организации определиха престъплението като „момент на безумие от страна на един човек, за който няма оправдание“.















Те обаче предупредиха, че по време на съдебния процес много представители на общността са били подложени на обиди и език на омразата.

Организациите посочват, че част от обществото не разбира значението на кирпана – малък церемониален нож, който практикуващите сикхи носят като част от религиозната си принадлежност.

Според прокуратурата Дигва е носел не само стандартен кирпан, но и голям кинжал. Представителите на сикхската общност подчертават, че това разграничение е важно и че използваното оръжие не е било традиционният религиозен символ, носен от практикуващите вярващи.