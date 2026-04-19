След вота си той призова гражданите да участват активно в изборите, като подчерта, че те са възможност за подобряване на жизнения стандарт и за утвърждаване на европейската посока на страната. По думите му България трябва да се развива като част от Европа, с по-добри доходи и условия за живот.

Василев отбеляза, че в секцията, в която е гласувал, е имало засилен поток от избиратели, като му е отнело около 15 минути, за да упражни правото си на вот.

Той спомена и за постъпили сигнали за нарушения в изборния ден, сред които агитация в близост до секции и съмнения за контролиран вот. Василев уточни, че става въпрос за обичайни сигнали, но при установяване на по-сериозни случаи ще бъдат предприети действия.