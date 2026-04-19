Неделя, 19 Април 2026, 15:27
Асен Василев гласува в Хасково и подчерта европейската посока на България

Асен Василев гласува в Хасково и подчерта европейската посока на България
Съпредседателят на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Асен Василев упражни правото си на глас с машина в Хасково.
 

След вота си той призова гражданите да участват активно в изборите, като подчерта, че те са възможност за подобряване на жизнения стандарт и за утвърждаване на европейската посока на страната. По думите му България трябва да се развива като част от Европа, с по-добри доходи и условия за живот.

 

Василев отбеляза, че в секцията, в която е гласувал, е имало засилен поток от избиратели, като му е отнело около 15 минути, за да упражни правото си на вот.

 

Той спомена и за постъпили сигнали за нарушения в изборния ден, сред които агитация в близост до секции и съмнения за контролиран вот. Василев уточни, че става въпрос за обичайни сигнали, но при установяване на по-сериозни случаи ще бъдат предприети действия.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Без кибератаки в изборния ден, системите под постоянно наблюдение 0| 119 | Без кибератаки в изборния ден, системите под постоянно наблюдение Френски миротворец загина при атака срещу мисия на ООН в Южен Ливан 0| 444 | Френски миротворец загина при атака срещу мисия на ООН в Южен Ливан Земетресение от 4,6 по Рихтер разлюля остров Крит 0| 492 | Земетресение от 4,6 по Рихтер разлюля остров Крит Андрей Гюров гласува и призова за активност срещу изборните манипулации 2| 713 | Андрей Гюров гласува и призова за активност срещу изборните манипулации

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 38| 11006 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 6839 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
Хората с глас за малките партии не са статистика 33| 4575 | Хората с глас за малките партии не са статистика
ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя 2| 3441 | ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 21| 3431 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Мъчи ни четиридневен магнетичен махмурлук 0| 3408 | Мъчи ни четиридневен магнетичен махмурлук
Bloomberg: ЕС ще тества отбранителни гаранции от типа на НАТО без САЩ 6| 3243 | Bloomberg: ЕС ще тества отбранителни гаранции от типа на НАТО без САЩ
Последен поглед на социологията за нагласите преди изборите на 19 април 60| 3188 | Последен поглед на социологията за нагласите преди изборите на 19 април
