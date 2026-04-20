Аварии спряха топлата вода в много части на столицата

Източник: toplo.bg Редактор: Ивайло Александров
Заради аварии е спряно топлоподаването в редица райони от столицата, показва справка на интернет страницата на „Топлофикация София“.
 

Без парно и топла вода са абонатните на дружеството, които живеят на ул. „Стара Слатинска" № 4, 5, 17, 18, 19, ул. „Слатинска“ № 90, 92А, 96, 101, ул. „Теменуга“ № 1, 2, 2А, 3, 4, ул. „Циклама“ № 8 и ул. "Гео Милев", бл. 155 в квартал „Слатина“. Очакваното възстановяване на топлоподаването за тази част от столицата е насрочено за 22 април в 10:10 ч. 

 

Заради аварии е спряно топлоподаването и на ул. „Д-р Георги Павлов“ № 7 в „Гео Милев“, както и бул. „Цариградско шосе“ №113. Отстраняването на авариите ще приключи на 22 април в 10 ч.

 

В „Мусагеница“ топла вода няма по ул.“Въртопо“ №45, 47, блокове 81, 82, 82А, 93, 94, 94А, 95, 96А, 97, 98, 98А, 98Б, 98В, 99, 99Б, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, ОДЗ-12, ОДЗ-109, 8-мо училище, „Бизнес Депо“, „Стрелбищен комплекс“. Очакваното възстановяване е на 22 април.

 

Абонатите на дружеството в бл. 100, 100А и 105 в ж.к. „Западен парк“ и тези на ул. „Георг Вашингтон“ № 47 в центъра също са без парно и топла вода, като за тях възстановяването на топлоподаването е насрочено за 18 ч. днес.

 

Топла вода няма и в части от „Западен парк“, „Полигона“, „Изток“ и „Яворов“. Подробна информация може да се намери в сайта на Топлофикация.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Български триумф в Батуми: Ангел Русев пренаписа историята с шеста европейска титла 0| 206 | Български триумф в Батуми: Ангел Русев пренаписа историята с шеста европейска титла Френската прокуратура привика на разпит Илон Мъск заради гафовете на Grok 0| 210 | Френската прокуратура привика на разпит Илон Мъск заради гафовете на Grok Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 2| 753 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? Пекин разклаща Тайпе политически, китайски самолетоносач мина през Тайванския проток 0| 499 | Пекин разклаща Тайпе политически, китайски самолетоносач мина през Тайванския проток

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 24| 8450 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 18| 7384 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 7232 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 45| 6787 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 6667 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6335 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 5825 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент 26| 5063 | Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент
