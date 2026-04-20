Аварии спряха топлата вода в много части на столицата

Без парно и топла вода са абонатните на дружеството, които живеят на ул. „Стара Слатинска" № 4, 5, 17, 18, 19, ул. „Слатинска“ № 90, 92А, 96, 101, ул. „Теменуга“ № 1, 2, 2А, 3, 4, ул. „Циклама“ № 8 и ул. "Гео Милев", бл. 155 в квартал „Слатина“. Очакваното възстановяване на топлоподаването за тази част от столицата е насрочено за 22 април в 10:10 ч.

Заради аварии е спряно топлоподаването и на ул. „Д-р Георги Павлов“ № 7 в „Гео Милев“, както и бул. „Цариградско шосе“ №113. Отстраняването на авариите ще приключи на 22 април в 10 ч.

В „Мусагеница“ топла вода няма по ул.“Въртопо“ №45, 47, блокове 81, 82, 82А, 93, 94, 94А, 95, 96А, 97, 98, 98А, 98Б, 98В, 99, 99Б, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, ОДЗ-12, ОДЗ-109, 8-мо училище, „Бизнес Депо“, „Стрелбищен комплекс“. Очакваното възстановяване е на 22 април.

Абонатите на дружеството в бл. 100, 100А и 105 в ж.к. „Западен парк“ и тези на ул. „Георг Вашингтон“ № 47 в центъра също са без парно и топла вода, като за тях възстановяването на топлоподаването е насрочено за 18 ч. днес.

Топла вода няма и в части от „Западен парк“, „Полигона“, „Изток“ и „Яворов“. Подробна информация може да се намери в сайта на Топлофикация.