Реклама / Ads
Вторник, 21 Април 2026, 16:54
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 525 | НОВИНИ

България пое нов дълг от 150 милиона евро

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Министерството на финансите пое нов дълг в размер на 150 милиона евро. Информация е публикувана на страниците на МФ и на БНБ.
 

Финансовото министерство преотвори емисия петгодишни ДЦК, която беше пусната в обращение на 28 януари 2026 г. Емисията е деноминирана в евро, с падеж 28.01.2031 г. и годишен лихвен купон от 2,75%. Обемът на емисията в обращение беше увеличен със 150 милиона евро на проведения вчера аукцион, с което достигна 450 милиона евро номинална стойност, информират от МФ.

 

Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 3,33%. Общият размер на подадените поръчки възлезе на 224,1 милиона евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,49. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 68 базисни точки, посочват от  МФ.

 

Това беше осмият аукцион за продажба на ДЦК за 2026 г. До момента емитираният дълг възлиза на 1,05 милиарда евро, показва справка в данните на МФ, а след последния аукцион новият дълг през тази година нараства до 1,2 милиарда евро.

 

Съгласно Закона за публичните финанси при условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема нов държавен дълг единствено с цел рефинансиране на съществуващи задължения до размера на годишните погашения по вече поетия дълг.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Черешовата артилерия на Април-1876 срещу оръдия &quot;Круп&quot; 0| 359 | Черешовата артилерия на Април-1876 срещу оръдия "Круп" Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 2| 743 | Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 100 нови амбулатории за извънболнична помощ отварят врати в 37 общини 0| 303 | 100 нови амбулатории за извънболнична помощ отварят врати в 37 общини

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 23| 14140 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 8615 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 20| 7946 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7474 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 7326 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6926 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 6110 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея 2| 5954 | 150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 