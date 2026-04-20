Понеделник, 20 Април 2026, 18:28
България предлага предоговаряне на договора с „Боташ“

Редактор: Frognews
България е изпратила официално предложение до Турция за предоговаряне на договора с „Боташ“. Целта е да се променят неизгодните за страната условия, съобщи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков. По думите му предложението е оформено в меморандум с няколко страници, изготвен съвместно с експерти от министерството, държавните енергийни компании и екипа на зам.-министър Георгиева.
 

Трайков посочи, че вече има сигнали за готовност за разговори от турска страна. Още преди месец той се е срещнал в Париж с турския енергиен министър Алпарслан Байрактар и го е поканил на посещение в София, за да продължат преговорите.

 

Министърът отново заяви, че договорът в сегашния му вид е неизгоден за България, особено по отношение на цената. По думите му страната в момента не извършва плащания по него, което крие риск от ответни действия от страна на Турция.







Договорът беше подписан през януари 2023 г. между „Булгаргаз“ и турската държавна компания „Боташ“. Той предвижда България да плаща около 483 хил. долара на ден за достъп до турска инфраструктура за втечнен газ – независимо дали реално използва този капацитет. На практика страната плаща за услуга, която в повечето дни не ползва.

 

Споразумението е дългосрочно – до 2036 г., като при предсрочно прекратяване България дължи цялата сума, оценявана на над 2 млрд. долара. Освен това договорът не съдържа клауза за предоговаряне, което силно ограничава възможностите за излизане от него.

 

По данни на енергийното министерство и парламентарни проверки, „Булгаргаз“ вече е натрупал стотици милиони левове разходи и задължения по договора. Само за 2024 г. дружеството е на загуба, като част от причините са именно плащанията към „Боташ“. Всеки месец сметката расте с десетки милиони левове.

 

Критики има и заради това, че България не може да използва в пълен обем капацитета, за който плаща. Освен това договорът дава възможност на турската компания да използва българската газова мрежа, което поставя под натиск позициите на „Булгаргаз“.

 

Още при подписването му бяха повдигнати и въпроси дали през тази схема не може да влиза руски газ, представян като турски, заради начина, по който функционира газовият пазар в Турция.

 

 

