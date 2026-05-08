Българка стана общински съветник в Питърбъро

Банялиева е също така първият представител на цялата източноевропейска общност в Камбриджшир. Преди провеждането на вота тя беше обявена за първата българка кандидат за съветник от консерваторите в региона. Нейната победа се разглежда като важна стъпка за интеграцията на българската диаспора.

„Това е естествено продължение на всичко, което съм правила през годините.“ Работата ми в общността чрез Zi Foundation и ежедневният контакт с хората ми показаха колко много проблеми остават нерешени, защото липсва реално представителство и действие

Ивелина Банялиева е на 38 години и е родом от град Карлово. Тя притежава солиден професионален опит от над 15 години в лидерството и управлението на проекти. Новият общински съветник има три висши образования, включително бакалавърска степен по право от University of London. Дипломата ѝ беше връчена лично от Нейно Кралско Височество принцеса Ан, която е канцлер на университета.

Решението на Банялиева да влезе в политиката идва след дългогодишна работа с местните хора. Тя вярва, че източноевропейската общност се нуждае от силен и ясен глас в управлението.

„Ние живеем тук, работим тук, отглеждаме децата си тук — и трябва да бъдем част от решенията.“ Затова и моите приоритети като общински съветник ще бъдат ясно свързани с решаването на реалните проблеми на хората

Основните приоритети на новия съветник включват подобряване на достъпа до здравни услуги и осигуряване на по-безопасна среда. Тя ще работи за по-добра поддръжка на кварталите и засилена подкрепа за семействата. В своята програма тя подчертава критичната липса на достъп до зъболекарска помощ за деца и възрастни.

В своята дейност Банялиева си сътрудничи тясно с кмета на Камбриджшир и Питърбъро Пол Бристоу. Двамата работят по съвместни проекти за активно ангажиране на младите хора в политическия живот. Консервативната партия определя нейния избор като голям успех за приобщаването на мигрантските общности в Англия.

Ивелина Банялиева не е единствената българка, която търси реализация в британската местна власт. В лондонския район Енфилд Нели Гьошева също участва в местни избори като представител на Лейбъристката партия. Тези кандидатури показват нарастващото влияние на българите в Обединеното кралство.