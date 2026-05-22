В словото си Михаела Доцова определи посещението като дълбоко емоционално и подчерта, че българите влизат в тази древна римска базилика „развълнувани, смирени и признателни“, за да отдадат почит на делото на светите братя Кирил и Методий. Тя акцентира, че тяхната мисия е съхранена и развивана от българите вече близо 12 века, и благодари на Ватикана и Рим за уважението към това духовно наследство.

По думите ѝ делото на светите братя има изключително значение именно в Рим, където още през 868 г. богослужебните книги на старобългарски език са били тържествено осветени от папа Адриан II и признати за литургични. Доцова го определи като „богоугодно, реформаторско и дълбоко демократично“, защото утвърждава идеята за равнопоставеност на народите и достъп до духовното слово.

Митрополит Антоний подчерта от своя страна, че отбелязването на 24 май във Вечния град има особена символика, тъй като е свързано с ключови моменти от християнската и българската история. Той припомни предстоящи и значими годишнини, сред които пристигането на учениците на Кирил и Методий в България, както и 1200 години от рождението на св. Кирил и 1080 години от успението на св. Иван Рилски.

В литургията участва и смесен хор от храм „Въздвижение на Светия Кръст Господен“ в София, който изпълни в двора на „Сан Клементе“ емблематичното „Върви, народе възродени“.