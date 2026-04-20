Победата на българина дойде след изключително напрегната битка. След движението „изхвърляне“ Русев заемаше шеста позиция със 120 кг. В „изтласкването“ ситуацията изглеждаше критична – българинът направи два неуспешни опита на 155 кг и беше на крачка от отпадане. Със забележителна воля обаче той се събра за последното си излизане на подиума, вдигна тежестта и изпревари арменеца Гарник Чолакян само с един килограм в двубоя.

Другият български представител в категорията, Дениз Данев, също показа впечатляваща форма. Той спечели малкия сребърен медал в движението „изтласкване“ със 151 кг, отстъпвайки единствено на Ангел Русев.

Данев завърши на шесто място в крайното класиране с двубой от 266 кг.

Крайно класиране (Мъже до 60 кг):

1. Ангел Русев (България) – 275 кг (120 + 155)

2. Гарник Чолакян (Армения) – 274 кг (124 + 150)

3. Игит Ердоган (Турция) – 269 кг (121 + 148)

4. Дениз Данев (България) – 266 кг (115 + 151)