Реклама / Ads
Понеделник, 20 Април 2026, 14:58
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 206 | НОВИНИ

Български триумф в Батуми: Ангел Русев пренаписа историята с шеста европейска титла

Български триумф в Батуми: Ангел Русев пренаписа историята с шеста европейска титла
Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Българският национал Ангел Русев спечели златния медал на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия. 24-годишният русенец триумфира за шести път на Стария континент, с което официално надмина постиженията на легенди като Севдалин Маринов, Янко Русев, Иван Иванов и Асен Златев, които имат по пет титли. С този успех Русев се изравни с великия Йото Йотов.
 

Победата на българина дойде след изключително напрегната битка. След движението „изхвърляне“ Русев заемаше шеста позиция със 120 кг. В „изтласкването“ ситуацията изглеждаше критична – българинът направи два неуспешни опита на 155 кг и беше на крачка от отпадане. Със забележителна воля обаче той се събра за последното си излизане на подиума, вдигна тежестта и изпревари арменеца Гарник Чолакян само с един килограм в двубоя.

 

Другият български представител в категорията, Дениз Данев, също показа впечатляваща форма. Той спечели малкия сребърен медал в движението „изтласкване“ със 151 кг, отстъпвайки единствено на Ангел Русев.

 

Данев завърши на шесто място в крайното класиране с двубой от 266 кг.

 

Крайно класиране (Мъже до 60 кг):

 

1. Ангел Русев (България) – 275 кг (120 + 155)
2. Гарник Чолакян (Армения) – 274 кг (124 + 150)
3. Игит Ердоган (Турция) – 269 кг (121 + 148)
4. Дениз Данев (България) – 266 кг (115 + 151)

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 