Понеделник, 20 Април 2026, 14:59
Бърнаут епидемия: Бизнесът плаща 300 млн. евро на година за болнични заради стрес

Източник: Unsplash
Професионалното прегаряне се превръща в сериозен икономически и социален проблем в България, като държавата и работодателите изплащат около 300 млн. евро годишно за болнични, свързани със стрес и бърнаут. Данните от проучване на Българската стопанска камара, цитирани от БТА, показват, че тези разходи продължават да растат, а ефектите върху пазара на труда и бизнеса стават все по-осезаеми. Изследването подчертава, че прегарянето не е просто временна умора, а процес на постепенно изтощение, който води до загуба на мотивация и в крайни случаи може да завърши с психически срив.
 

Около 40% от текучеството на служителите се дължи именно на този проблем, а над 30% от грешките, нарушенията и трудовите инциденти са пряко свързани със стрес и преумора. Освен това повече от половината загубени работни дни са резултат от напрежение на работното място, като отсъствията по тази причина са средно два пъти по-дълги от тези при други заболявания.

 

Експертите предупреждават, че ако не бъдат предприети навременни мерки, прегарянето може да придобие мащабите на глобална „пандемия“ през следващите години. Според тях проблемът трябва да се разглежда като ключово предизвикателство за развитието на човешкия капитал, а не като второстепенен въпрос. Традиционните управленски подходи все по-често се оказват неефективни, което налага цялостна промяна в организацията на труда и по-голям фокус върху психичното здраве, работната среда и реалистичните очаквания към служителите.

 

Сред основните решения се посочват въвеждането на системи за оценка на риска за психичното здраве, програми за управление на стреса и по-добра организация на работния процес, която да ограничава претоварването. Важни са също гъвкавите работни режими, адекватните почивки и създаването на по-добра работна атмосфера. Допълнителни възможности са предоставянето на здравни пакети, достъп до терапевтична помощ, както и инициативи за физическа активност и баланс между работа и личен живот. Насърчаването на вътрешна подкрепа между служителите също се посочва като ефективен инструмент.

 

Въпреки сериозността на проблема, едва около 30% от компаниите в България прилагат целенасочени политики за ограничаване на стреса и прегарянето, като това са предимно големи и средни предприятия. Малките фирми често не разполагат с необходимите ресурси, макар че има изключения в сектори като информационните технологии и аутсорсинга.

 

Проучването очертава и основните причини за бърнаут, сред които са високите лични очаквания, самокритичността и работохолизмът, както и фактори като прекомерно натоварване, сложни задачи и кратки срокове. Най-засегнати са служителите в маркетинга, продажбите и IT сектора, както и работещите в човешки ресурси, производството и туризма. Данните показват, че 73% от изследваните вече изпитват симптоми на прегаряне, като проблемът е по-силно изразен при жените и младите хора.

 

Като цяло, бърнаутът се утвърждава като системен риск с висока цена – както за здравето на работещите, така и за ефективността и конкурентоспособността на икономиката.

