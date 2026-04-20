Бащата на Ейми Уайнхаус загуби делото за вещите ѝ

Адвокатите на Уайнхаус твърдяха, че двете жени са „умишлено укрили“ продажбите. От своя страна защитата на Пари и Гурлей бе категорична: вещите са били или лични подаръци от самата Ейми, или собственост на клиентките им още преди смъртта на певицата. Сред продадените предмети бе и копринената рокля от последното участие на Уайнхаус в Белград, продадена за над 243 000 долара.

Решението на съда



Съдия Сара Кларк отхвърли изцяло исковете и подчерта, че не е имало никакво умишлено укриване на вещи. В мотивите си тя описа Мич Уайнхаус като „силен характер“, който обаче е станал „изключително богат“ от авторските права на дъщеря си (особено от албума Back to Black).















Съдията беше критична към поведението на бащата и посочи, че той е „ненадежден свидетел“, който обича да доминира над хората и ситуациите, че е завел делото, без да провери дали има валидно основание за претенциите си, и че е еднакво чувствителен както към паметта на дъщеря си, така и към това семейството му да продължи да печели финансово.



Реакцията на „оправданите“



По време на процеса стана ясно, че Мич Уайнхаус е предложил на Наоми Пари 250 000 долара, за да прекрати делото, на което тя е отговорила, че „би предпочела да запали парите, вместо да му даде и пени“.

След решението Пари заяви: „Днес съдът изчисти името ми напълно след години на дълбоко увреждащи и неоснователни обвинения. Това не е частичен резултат или въпрос на нюанси – искът се провали изцяло. Това дело никога не трябваше да бъде завеждано“.

Тя допълни, че процесът е нанесъл тежък удар върху здравето и професионалния ѝ живот, но решението най-накрая „възстановява истината“ за отношенията ѝ с Ейми Уайнхаус.