Реклама / Ads
Неделя, 19 Април 2026, 15:28
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 119 | НОВИНИ

Без кибератаки в изборния ден, системите под постоянно наблюдение

Към момента няма данни за засилена киберактивност или атаки срещу стратегически обекти и сайтове на държавната администрация в началото на изборния ден. Това съобщиха от Министерството на електронното управление.
 

От ведомството уточняват, че специално създаден временен център за киберсигурност наблюдава ситуацията в реално време. В него участват експерти от МЕУ, МВР, Министерството на отбраната, ДАНС и ГДБОП. Центърът работи без прекъсване от 08:00 ч. сутринта до полунощ.

 

До този момент не са регистрирани атаки от типа „отказ от услуга“ (DDoS), при които се претоварват сайтове с цел да бъдат блокирани и недостъпни. Не се отчита и опит за пробив в системи, свързани с изборния процес или обработката на данни.

 

Подобни кибератаки обикновено целят да създадат хаос и недоверие в изборния процес, като блокират достъпа до официална информация, забавят работата на институциите или разпространяват подвеждащи данни. В някои случаи те могат да бъдат съпътствани и от координирани кампании в социалните мрежи.

 

От Министерството подчертават, че при евентуални съмнения за заплаха се изготвят планове за координиран отговор и се активира националната система за киберсигурност.

 

Засега обаче изборният ден протича без инциденти в дигиталното пространство, като институциите остават в повишена готовност до края на вота.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 