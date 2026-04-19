Без кибератаки в изборния ден, системите под постоянно наблюдение

От ведомството уточняват, че специално създаден временен център за киберсигурност наблюдава ситуацията в реално време. В него участват експерти от МЕУ, МВР, Министерството на отбраната, ДАНС и ГДБОП. Центърът работи без прекъсване от 08:00 ч. сутринта до полунощ.

До този момент не са регистрирани атаки от типа „отказ от услуга“ (DDoS), при които се претоварват сайтове с цел да бъдат блокирани и недостъпни. Не се отчита и опит за пробив в системи, свързани с изборния процес или обработката на данни.

Подобни кибератаки обикновено целят да създадат хаос и недоверие в изборния процес, като блокират достъпа до официална информация, забавят работата на институциите или разпространяват подвеждащи данни. В някои случаи те могат да бъдат съпътствани и от координирани кампании в социалните мрежи.

От Министерството подчертават, че при евентуални съмнения за заплаха се изготвят планове за координиран отговор и се активира националната система за киберсигурност.

Засега обаче изборният ден протича без инциденти в дигиталното пространство, като институциите остават в повишена готовност до края на вота.