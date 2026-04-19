Неделя, 19 Април 2026, 19:59
Бояна Костадинова с два медала от Европейското по вдигане на тежести

Българската щангистка Бояна Костадинова спечели два медала в категория до 48 кг на Европейското първенство по вдигане на тежести.
 

18-годишната състезателка се представи силно в изхвърлянето, където направи успешни опити на 74 и 77 кг. Тя не успя при третия си опит на 79 кг, който щеше да ѝ донесе титлата. С резултат от 77 кг Костадинова заслужи сребърен медал, като изпревари съпернички със същия резултат заради по-ранен успешен опит.

 

В изтласкването българката реализира само един успешен опит – на 92 кг, което ѝ отреди пето място в дисциплината.

 

С общ резултат от 169 кг в двубоя Костадинова завоюва бронзов медал. Европейската титла спечели италианката Джулия Империо със 176 кг, а второто място зае Катерина Малашчук със 172 кг.

