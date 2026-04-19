Реклама / Ads
Неделя, 19 Април 2026, 15:28
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
9| 999 | НОВИНИ

Борисов гласува с хартиена бюлетина, не вижда шанс за съставяне на кабинет

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов гласува с хартиена бюлетина в Банкя и заяви, че не вижда реални възможности за съставяне на правителство след изборите. По думите му партията му няма намерение да участва в коалиции на този етап.
 

Борисов посочи, че ГЕРБ няма да влиза в сътрудничество с политически сили, с които има дълбоки разногласия, и изрази скептицизъм към заявките на други партии за отказ от коалиции с неговата формация.

 

Той отправи критики към организацията на машинното гласуване, като посочи проблеми с устройствата и работата на техниците в изборния ден. Според него сигналите от секционни и районни комисии показват затруднения в част от секциите.

 

Лидерът на ГЕРБ коментира и международната обстановка, като заяви подкрепа за Украйна и изрази надежда за мирно решение на конфликта.

 

По отношение на бъдещото управление Борисов подчерта, че ако партията му не бъде първа политическа сила, ще заеме ролята на конструктивна опозиция. Той призова гражданите да гласуват и да участват активно в изборния процес.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 