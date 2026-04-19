Борисов посочи, че ГЕРБ няма да влиза в сътрудничество с политически сили, с които има дълбоки разногласия, и изрази скептицизъм към заявките на други партии за отказ от коалиции с неговата формация.

Той отправи критики към организацията на машинното гласуване, като посочи проблеми с устройствата и работата на техниците в изборния ден. Според него сигналите от секционни и районни комисии показват затруднения в част от секциите.

Лидерът на ГЕРБ коментира и международната обстановка, като заяви подкрепа за Украйна и изрази надежда за мирно решение на конфликта.

По отношение на бъдещото управление Борисов подчерта, че ако партията му не бъде първа политическа сила, ще заеме ролята на конструктивна опозиция. Той призова гражданите да гласуват и да участват активно в изборния процес.