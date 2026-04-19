Бронз за ансамбъла на България в художествената гимнастика в Баку
Ансамбълът на България спечели бронзов медал във финала с три обръча и два чифта бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в Баку. Съставът в лице на София Иванова, Магдалина Миневска, Рая Божилова, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова, който завърши осми в многобоя, допусна грешка в съчетанието си и получи оценка от 26.750 точки. Това им отреди третото място в крайното класиране.
Победител стана Испания с 27.950 точки, а второто място зае Русия със същия сбор като българките, но с по-висока оценка за изпълнение.
В индивидуалната надпревара Ева Брезалиева също участва в Баку, но не успя да се класира за финалите.
България приключва участието си в турнира с общо четири медала – едно сребро и три бронза. Отличията бяха донесени от Стилияна Николова, която завоюва второ място на обръч, както и два бронза – на топка и в многобоя.
