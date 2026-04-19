Реклама / Ads
Неделя, 19 Април 2026, 19:59
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 825 | НОВИНИ

Чернобил през 2026 г.: Опасен за хората, но рай за дивата природа

Редактор: Frognews
На земя, твърде опасна за човека, животът не само се е върнал – той процъфтява. В забранената зона около Чернобил диви коне, вълци и мечки се движат свободно сред изоставени градове и радиоактивни гори. Почти 40 години след най-тежката ядрена авария в историята природата е възстановила голяма част от изгубеното пространство, пише Associated Press.
 

Земя без хора, но пълна с живот


На 26 април 1986 г. експлозия в атомната електроцентрала в Украйна разпръсва радиация в голяма част от Европа. Десетки хиляди хора са евакуирани, а цели градове остават празни.

 

Днес районът, известен като Чернобилската зона за отчуждение, остава опасен за хората. Но за дивата природа той се превръща в убежище.







Вълци обитават огромни територии между Украйна и Беларус. Кафяви мечки се връщат за първи път от повече от век. Популациите на рисове, лосове и елени се увеличават. Дори глутници бездомни кучета живеят свободно.

 

„Природата се възстановява сравнително бързо и ефективно“, казва Денис Вишневски, водещ учен в зоната.

 

Конете на Чернобил – малко чудо


Сред най-необичайните обитатели са конете на Пржевалски – вид, произхождащ от Монголия и дълго време смятан за почти изчезнал.

 

Те са въведени в зоната през 1998 г. като експеримент. Днес популацията им се е установила и се размножава.

 

Животните са по-дребни, с пясъчен цвят и по-различна генетика от домашните коне. В Монголия са известни като „тахи“, което означава „дух“.

 

„Фактът, че в Украйна има свободно живееща популация, е малко чудо“, казва Вишневски.

 

Камери показват как конете използват изоставени сгради като убежища – крият се в разрушени къщи и обори, за да се пазят от лошо време и насекоми.

 

Природата си връща територията


Промяната е видима навсякъде. Дървета пробиват покривите на сгради. Пътищата изчезват под растителност. Гробища и съветски табели са обрасли с трева.

 

Зоната започва да прилича на Европа отпреди векове – преди индустриализацията и масовото човешко присъствие.

 

Радиацията остава, но животът продължава


Въпреки високите нива на радиация учените не наблюдават масово измиране на животни. Има обаче по-фини ефекти.

Някои жаби развиват по-тъмна кожа. Птици в по-замърсени райони по-често страдат от катаракта.

 

Нови заплахи: войната


След 2022 г. зоната се сблъсква с нови рискове. По време на руската инвазия в Украйна районът се превръща в военен коридор.

 

Военни действия, окопи и пожари нарушават крехкия баланс. Пожари, често причинени от паднали дронове, разнасят радиоактивни частици във въздуха.

 

„Понякога трябва да изминем десетки километри, за да стигнем до огнището“, казва пожарникарят Олександър Полишчук.







Суровите зими и разрушената инфраструктура също водят до загуби сред животните.

 

Между катастрофа и възраждане


Днес Чернобил е странна смесица от живот и заплаха – място с бодлива тел, мини и бетонни прегради, но и с изненадващо богато биоразнообразие.

 

Зоната вероятно ще остане затворена за хората още поколения. Но за учените тя е уникален природен експеримент.

 

„Тази земя беше силно използвана – земеделие, градове, индустрия. Сега природата сякаш натисна бутона за рестарт“, казва Вишневски.

 

И в тази забранена територия, където човекът не може да живее, дивият свят намира начин да оцелее.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 