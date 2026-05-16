Повишаване на цените на сянката няма как да има. Цените ще се превалутират по фиксирания курс, заявяват концесионери.

От сектора посочват, че и в момента цените са близо до максимално допустимите нива, заложени в договорите с Министерството на туризма, което ограничава възможността за ново поскъпване.

Чадър за 5 евро



Заместник-председателят на Сдружението на концесионерите на морски плажове Николай Димитров обясни, че максималните цени са фиксирани по договор. „Тази година ще предложа 5 евро за чадър и 5 евро за шезлонг“, каза той, цитиран от NOVA.















На някои плажове допълнителни екстри като масички и шалте ще бъдат включени безплатно към услугата.

Различни схеми по отделните плажове



На Централния плаж в Черноморец например досегашният пакет от 28 лева ще бъде преобразуван по нова схема.

5 евро ще бъде чадърът, а останалите 13 евро ще бъдат за шезлонг със шалте, което е подарък.

Част от концесионерите обаче предупреждават, че някои допълнителни услуги може да започнат да се таксуват отделно заради по-високите разходи за поддръжка и инвестиции.

Браншът се оплаква от по-високи такси



Представители на сектора поставят и въпроса за нарастващите концесионни такси. По думите им разходите за наеми и инвестиции растат, докато възможността за увеличение на цените остава ограничена.

„Наемът беше 85 хиляди лева, в момента е 110 хиляди“, посочва един от наемателите.

Според бранша част от инвестициите, първоначално изчислявани в левове, сега излизат значително по-скъпо в евро.















Затова концесионерите настояват за среща с новото ръководство на Министерството на туризма, на която да бъдат обсъдени бъдещите условия и ценовата политика по плажовете.

Туристите – между спокойствието и съмненията



Сред туристите реакциите са различни. Част от летовниците приемат спокойно преминаването към цени в евро, докато други се опасяват, че реално услугите могат постепенно да поскъпнат.

Засега обаче от бранша уверяват, че поне това лято рязка промяна в цените на чадърите и шезлонгите няма да има.