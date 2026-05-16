Честна дума: Концесионери обещават да не вдигат цените на чадърите по морето заради еврото

Концесионери по Южното Черноморие уверяват, че въвеждането на еврото няма да доведе до реално поскъпване на чадърите и шезлонгите по плажовете това лято. Според представители на бранша цените просто ще бъдат преизчислени по фиксирания курс на БНБ, без допълнително увеличение за туристите.
 

Повишаване на цените на сянката няма как да има. Цените ще се превалутират по фиксирания курс, заявяват концесионери.

 

От сектора посочват, че и в момента цените са близо до максимално допустимите нива, заложени в договорите с Министерството на туризма, което ограничава възможността за ново поскъпване.

 

Чадър за 5 евро


Заместник-председателят на Сдружението на концесионерите на морски плажове Николай Димитров обясни, че максималните цени са фиксирани по договор. „Тази година ще предложа 5 евро за чадър и 5 евро за шезлонг“, каза той, цитиран от NOVA.







На някои плажове допълнителни екстри като масички и шалте ще бъдат включени безплатно към услугата.

 

Различни схеми по отделните плажове


На Централния плаж в Черноморец например досегашният пакет от 28 лева ще бъде преобразуван по нова схема.

 

5 евро ще бъде чадърът, а останалите 13 евро ще бъдат за шезлонг със шалте, което е подарък.

 

Част от концесионерите обаче предупреждават, че някои допълнителни услуги може да започнат да се таксуват отделно заради по-високите разходи за поддръжка и инвестиции.

 

Браншът се оплаква от по-високи такси


Представители на сектора поставят и въпроса за нарастващите концесионни такси. По думите им разходите за наеми и инвестиции растат, докато възможността за увеличение на цените остава ограничена.

 

„Наемът беше 85 хиляди лева, в момента е 110 хиляди“, посочва един от наемателите.

 

Според бранша част от инвестициите, първоначално изчислявани в левове, сега излизат значително по-скъпо в евро.







Затова концесионерите настояват за среща с новото ръководство на Министерството на туризма, на която да бъдат обсъдени бъдещите условия и ценовата политика по плажовете.

 

Туристите – между спокойствието и съмненията


Сред туристите реакциите са различни. Част от летовниците приемат спокойно преминаването към цени в евро, докато други се опасяват, че реално услугите могат постепенно да поскъпнат.

 

Засега обаче от бранша уверяват, че поне това лято рязка промяна в цените на чадърите и шезлонгите няма да има.

