Сред загиналите са две деца на 12 и 15 години, 27-годишна учителка и 49-годишният шофьор на микробуса, съобщи прокуратурата на пресконференция.

По данни на полицията в превозното средство са пътували седем деца, придружител и шофьор. Останалите пет деца са били откарани в болница в критично състояние, но по-късно лекарите съобщиха, че състоянието им е стабилизирано. Учениците са посещавали училище за деца със специални нужди.

Ударът е бил „изключително силен“



Катастрофата е станала около 08:08 ч. (09:08 ч. българско време) местно време на железопътен прелез. Според говорителя на полицията Фредерик Сакре влакът е трябвало да спре на следващата гара, която се е намирала на около километър от мястото на инцидента.





„Ударът беше изключително силен“, заяви той и определи случилото се като „драматично“.

Белгийски медии показаха кадри на тежко повредения микробус, преобърнат край железопътната линия, докато спасителни екипи работеха на място.

Започна разследване



Полицията съобщи, че бариерата на прелеза е била спусната, а светлинната сигнализация е показвала червен сигнал в момента на сблъсъка. Причините за катастрофата се разследват.

Заместник министър-председателят на Белгия Максим Прево определи случилото се като трагедия и изрази съболезнования към близките на жертвите.

Съболезнования отправиха и вътрешният министър Бернар Кентен, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която заяви, че „Европа скърби заедно с Белгия“.