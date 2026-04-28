Вторник, 28 Април 2026, 10:54
14 загинали и десетки ранени при влакова катастрофа в Индонезия

Редактор: Frognews
Най-малко 14 души загинаха, а 84 са ранени при тежка влакова катастрофа край столицата на Индонезия Джакарта, съобщиха местните власти. Спасителните операции продължават, като има хора, които все още са затиснати в смачканите вагони. Инцидентът е станал късно в понеделник в района на Бекаси, когато крайградски влак се е сблъскал с влак за дълги разстояния.
 

Ръководителят на държавната железопътна компания PT KAI, Боби Расиди, заяви, че броят на жертвите е нараснал до 14, а евакуацията на пострадалите продължава.

 

Хора все още са затиснати


Според шефа на спасителната служба Мохамад Шафии операцията по изваждане на оцелелите е изключително сложна.

„Има хора, които са живи и в момента, но са затиснати от металните конструкции. Работим внимателно, за да ги извадим“, заяви той.







Спасителите използват специализирана техника, за да разрежат деформираните вагони и да достигнат до пострадалите.

 

Разказ на оцеляла: „Мислех, че ще умра“


29-годишната Саусан Сарифах разказа, че се е прибирала от работа, когато влакът ѝ спрял на гарата Бекаси Тимур, на около 25 км от столицата.

 

„Всичко стана за секунди. Чухме силен шум и след това хората бяха струпани един върху друг. Нямаше време да излезем“, разказва тя от болничното си легло с фрактура на ръката и дълбока рана на крака.

 

Жената споделя, че се е страхувала, че ще се задуши, докато е била затисната в купчината от пътници.

 

Вероятна причина за катастрофата


По първоначална информация такси е закачило крайградския влак на жп прелез, което го е принудило да спре на релсите. В този момент в него се е врязал насрещно движещият се влак за дълги разстояния.

 

Сблъсъкът е нанесъл сериозни щети на няколко вагона, като най-тежко е пострадал последният вагон на крайградския влак – предназначен само за жени.

 

Всички жертви са били в този влак, докато около 240 пътници от другия са били евакуирани без сериозни наранявания.

 

Хаос и напрежение на място

 

На мястото на инцидента са се разиграли хаотични сцени. Спасители са викали за кислородни бутилки, а линейки са се подреждали в дълга колона със светлинни сигнали.

 

Очевидци съобщават за хора, изнасяни на носилки от останките, докато стотици наблюдатели са следили случващото се, някои в шок.







В операцията участват военни, пожарникари, Червеният кръст и националните спасителни служби.

 

Очаква се броят на жертвите да нарасне


Властите предупреждават, че броят на загиналите може да се увеличи, тъй като все още има затиснати хора в останките на влаковете.

 

Катастрофата е една от най-тежките в Индонезия през последните години. През януари 2024 г. друга влакова авария в провинция Западна Ява отне живота на четирима души и рани десетки.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Почти равен дял на машинния и хартиения вот на изборите на 19 април 6| 611 | Почти равен дял на машинния и хартиения вот на изборите на 19 април Украински дронове удариха петролна база в руския Туапсе 2| 660 | Украински дронове удариха петролна база в руския Туапсе Бавно правосъдие: Делото „Дебора“ продължава с ново заседание в Пловдив 0| 585 | Бавно правосъдие: Делото „Дебора“ продължава с ново заседание в Пловдив Президентът подписа указа: Първото заседание на НС е в четвъртък от 10:00 часа 0| 679 | Президентът подписа указа: Първото заседание на НС е в четвъртък от 10:00 часа

НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 9874 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7146 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 18| 6856 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 6023 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5143 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 15| 4975 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4581 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4393 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
