14 загинали и десетки ранени при влакова катастрофа в Индонезия

Ръководителят на държавната железопътна компания PT KAI, Боби Расиди, заяви, че броят на жертвите е нараснал до 14, а евакуацията на пострадалите продължава.

Хора все още са затиснати



Според шефа на спасителната служба Мохамад Шафии операцията по изваждане на оцелелите е изключително сложна.

„Има хора, които са живи и в момента, но са затиснати от металните конструкции. Работим внимателно, за да ги извадим“, заяви той.















Спасителите използват специализирана техника, за да разрежат деформираните вагони и да достигнат до пострадалите.

Разказ на оцеляла: „Мислех, че ще умра“



29-годишната Саусан Сарифах разказа, че се е прибирала от работа, когато влакът ѝ спрял на гарата Бекаси Тимур, на около 25 км от столицата.

„Всичко стана за секунди. Чухме силен шум и след това хората бяха струпани един върху друг. Нямаше време да излезем“, разказва тя от болничното си легло с фрактура на ръката и дълбока рана на крака.

Жената споделя, че се е страхувала, че ще се задуши, докато е била затисната в купчината от пътници.

Вероятна причина за катастрофата



По първоначална информация такси е закачило крайградския влак на жп прелез, което го е принудило да спре на релсите. В този момент в него се е врязал насрещно движещият се влак за дълги разстояния.

Сблъсъкът е нанесъл сериозни щети на няколко вагона, като най-тежко е пострадал последният вагон на крайградския влак – предназначен само за жени.

Всички жертви са били в този влак, докато около 240 пътници от другия са били евакуирани без сериозни наранявания.

Хаос и напрежение на място

На мястото на инцидента са се разиграли хаотични сцени. Спасители са викали за кислородни бутилки, а линейки са се подреждали в дълга колона със светлинни сигнали.

Очевидци съобщават за хора, изнасяни на носилки от останките, докато стотици наблюдатели са следили случващото се, някои в шок.















В операцията участват военни, пожарникари, Червеният кръст и националните спасителни служби.

Очаква се броят на жертвите да нарасне



Властите предупреждават, че броят на загиналите може да се увеличи, тъй като все още има затиснати хора в останките на влаковете.

Катастрофата е една от най-тежките в Индонезия през последните години. През януари 2024 г. друга влакова авария в провинция Западна Ява отне живота на четирима души и рани десетки.