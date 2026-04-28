Президентът подписа указа: Първото заседание на НС е в четвъртък от 10:00 часа
Държавният глава Илияна Йотова подписа указ за свикване на първото заседание на новоизбраното 52-ро Народно събрание. То ще се проведе на 30 април 2026 г. от 10:00 часа, съобщиха от президентството.
Указът е издаден на основание член 75 от Конституцията. В рамките на първото заседание Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните депутати.
В новия парламент влизат пет политически формации. Най-голямо представителство има „Прогресивна България“ със 131 народни представители. Все още се очаква решението на коалицията ПП-ДБ дали ще участва с обща парламентарна група или с две отделни.
След избора на председател на парламента и сформирането на парламентарните групи, държавният глава ще започне консултации с партиите. Първият проучвателен мандат за съставяне на правителство ще бъде връчен на „Прогресивна България“.
Реклама / Ads
Реклама / Ads