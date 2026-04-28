Украински дронове удариха петролна база в руския Туапсе

Украински дронове са атакували петролни резервоари край Туапсе през нощта срещу 28 април, съобщават руски и украински източници. Ударите са нанесени, докато пожарите от предишни атаки в района все още не са били напълно овладени.
 

Според информация от руски власти, на територията на рафинерия в града е възникнал нов пожар след падане на отломки от дрон. Няма данни за жертви.


Туапсе е обект на засилени удари през последните дни. На 16 и 20 април също бяха атакувани съоръжения на местна рафинерия, като пожарите продължиха с дни.

 

Нефтените резервоари, поразени при последната атака, се намират в рамките на същия индустриален комплекс.

 

Украйна редовно атакува военна и енергийна инфраструктура в дълбочина на Русия и в окупираните територии. Според Киев тези обекти са легитимни цели, тъй като осигуряват ресурси за руската военна машина.

 

На 26 април украински дронове удариха и рафинерия в Ярославъл, както и други цели в окупирани райони, потвърдиха от украинския Генерален щаб.

 

Информацията за последните атаки не може да бъде независимо потвърдена.

