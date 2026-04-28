Почти равен дял на машинния и хартиения вот на изборите на 19 април

Общо 6 223 624 души са били вписани в избирателните списъци в секциите със смесено гласуване. Гласували са 2 942 640 души, което прави избирателна активност от 47,3%. Действителните гласове са 2 888 026, а недействителните – 54 617.

С машина са гласували 1 517 787 души (51,6%), докато с хартиена бюлетина – 1 424 853 (48,4%).

Разлики по региони



Регионалните различия остават отчетливи. В София машинният вот е по-висок – 73,1% в 23-ти район, 68% в 24-ти и 64,8% в 25-ти. В Кърджали делът е едва 18,4%, а в Разград и Търговище – около 30%.

Данни по партии и секции



Най-висок дял на машинно гласуване има сред избирателите на ПП-ДБ – 82,6%, следвани от Възраждане с 57% и „Прогресивна България“ с 54,4%. Най-нисък остава при ДПС – 14,2%.

В шест секции всички гласове са подадени машинно, докато в 243 секции няма нито един машинен глас.

Хартиен вот в част от секциите



Само с хартиени бюлетини се е гласувало в 2874 секции с общо 344 578 избиратели. От тях са гласували 221 267 души (64,2% активност), като недействителните гласове са 7119, или 3,2%.

Данните показват, че двата начина на гласуване продължават да се използват почти равномерно, като изборът варира според региона и конкретната секция.