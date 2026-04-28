Почти равен дял на машинния и хартиения вот на изборите на 19 април

Изборите на 19 април преминаха със смесен модел на гласуване, като данните показват почти равен дял между машинния и хартиения вот. В 9354 секции с над 300 избиратели гражданите имаха избор между двата начина на гласуване. По информация на ЦИК 110 машини са били извадени от употреба в изборния ден, а на места са отчетени проблеми с разпечатването на бюлетини, сочи анализ на Института за развитие на публичната среда.
 

Общо 6 223 624 души са били вписани в избирателните списъци в секциите със смесено гласуване. Гласували са 2 942 640 души, което прави избирателна активност от 47,3%. Действителните гласове са 2 888 026, а недействителните – 54 617.

С машина са гласували 1 517 787 души (51,6%), докато с хартиена бюлетина – 1 424 853 (48,4%).

 

Разлики по региони


Регионалните различия остават отчетливи. В София машинният вот е по-висок – 73,1% в 23-ти район, 68% в 24-ти и 64,8% в 25-ти. В Кърджали делът е едва 18,4%, а в Разград и Търговище – около 30%.

 

Данни по партии и секции


Най-висок дял на машинно гласуване има сред избирателите на ПП-ДБ – 82,6%, следвани от Възраждане с 57% и „Прогресивна България“ с 54,4%. Най-нисък остава при ДПС – 14,2%.

 

В шест секции всички гласове са подадени машинно, докато в 243 секции няма нито един машинен глас.

 

Хартиен вот в част от секциите


Само с хартиени бюлетини се е гласувало в 2874 секции с общо 344 578 избиратели. От тях са гласували 221 267 души (64,2% активност), като недействителните гласове са 7119, или 3,2%.

 

Данните показват, че двата начина на гласуване продължават да се използват почти равномерно, като изборът варира според региона и конкретната секция.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Украински дронове удариха петролна база в руския Туапсе 2| 660 | Украински дронове удариха петролна база в руския Туапсе Бавно правосъдие: Делото „Дебора“ продължава с ново заседание в Пловдив 0| 585 | Бавно правосъдие: Делото „Дебора“ продължава с ново заседание в Пловдив Президентът подписа указа: Първото заседание на НС е в четвъртък от 10:00 часа 0| 679 | Президентът подписа указа: Първото заседание на НС е в четвъртък от 10:00 часа Натиск: Депутати в РСМ събират подписи за вписване на българите в конституцията 5| 1294 | Натиск: Депутати в РСМ събират подписи за вписване на българите в конституцията

НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 9874 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7146 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 18| 6856 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 6023 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5143 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 15| 4974 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4581 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4393 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
