От 1 юни хартиените трудови книжки остават в миналото, но не ги изхвърляйте
От 1 юни миналата година хартиената трудова книжка вече беше заменена от единен електронен трудов запис, администриран от Националната агенция за приходите (НАП). Оттогава всички данни, свързани с трудовото правоотношение, се въвеждат и съхраняват единствено в дигитален формат.
Законодателството обаче даде едногодишен преходен период, който изтича именно днес. В рамките на този срок работодателите трябваше да оформят съществуващите трудови книжки, като впишат в тях с цифри и думи натрупания трудов стаж към 1 юни 2025 г. След като бъдат заверени, книжките се връщат на служителите и остават в тяхно лично съхранение като удостоверителен документ.
Подобен преходен режим е предвиден и за държавната администрация. За държавните служители срокът за оформяне на служебните книжки – аналог на трудовите при държавна работа – започва да тече от 1 юни и ще продължи до 31 декември. В същото време институциите са били задължени до този момент да въведат всички данни от служебните книжки в електронния регистър на заетостта.
Въпреки че хартиените документи вече не се използват в ежедневната администрация, те не губят юридическата си стойност. По силата на закона трудовите и служебните книжки, издадени преди 1 юни 2025 г., продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства. Именно затова Националният осигурителен институт (НОИ) препоръчва на гражданите да ги съхраняват внимателно до пенсиониране, тъй като могат да бъдат необходими при доказване на осигурителни периоди.
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