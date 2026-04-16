Електронно досие заменя студентските книжки

От Национален център за информация и документация обясниха в ефира на обществената телевизия, че целта е цялата информация за студентите да се поддържа в електронен вид директно от университетите.

Предвижда се основните регистри – като главната книга със студентите и техните оценки, както и тази за дипломираните – да бъдат изцяло дигитални. Така всеки студент ще разполага със собствено електронно досие, което на практика ще замени досегашната студентска книжка.

По този начин университетите ще могат да въвеждат оценките онлайн, а преподавателите ще ги удостоверяват с електронен подпис. Според експертите висшите училища вече са започнали този процес, а новите промени имат за цел да приведат нормативната рамка в съответствие с европейските стандарти за електронен обмен на данни.