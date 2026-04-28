Бавно правосъдие: Делото „Дебора“ продължава с ново заседание в Пловдив
Поредно заседание по делото „Дебора“ ще се проведе днес в Пловдивски районен съд. Подсъдим по него е Георги Георгиев, срещу когото са повдигнати обвинения за причиняване на телесна повреда и отправяне на закана за убийство.
На предходното заседание бяха разпитани свидетели, сред които и медицинско лице. Делото е образувано преди повече от две години и половина, след като прокуратурата обвини Георгиев, че е нанесъл порезни рани с макетен нож.
До момента защитата е поискала около 20 отвода на съдебни състави в Пловдив, позовавайки се на предполагаема предубеденост. Според адвокатите всички състави в съда са повлияни, особено след като институцията беше осъдена за забавено правосъдие и трябва да изплати на Георгиев обезщетение от 500 евро.
Междувременно Дебора Михайлова каза, че според нея делото се развива твърде бавно.
