Реклама / Ads
Вторник, 28 Април 2026, 10:55
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
5| 1294 | НОВИНИ

Натиск: Депутати в РСМ събират подписи за вписване на българите в конституцията

Редактор: Frognews
Депутати от коалицията „Европейски фронт“ в Северна Македония започнаха процедура за събиране на подписи за промени в конституцията. Целта е страната да изпълни ангажиментите си и да отвори пътя към преговори с Европейския съюз.
 

Коалицията е водена от партията Демократичен съюз за интеграция. Според изискванията, инициативата трябва да бъде подкрепена от поне 30 народни представители, за да бъде внесена официално.

 

Ключово условие в преговорната рамка с ЕС е вписването на българите в конституцията на страната.

 

Лидерът на формацията Блерим Беджети призова всички депутати да подкрепят инициативата в името на националния интерес.

 

Управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ обаче остава твърдо против подобни промени.

 

Междувременно президентът Гордана Силяновска подчерта, че страната трябва да прилага европейските стандарти така, както спазва тези на НАТО.

 

Тя заяви, че Скопие трябва да докаже съвместимостта си с политическите системи и критериите на ЕС, ако иска напредък по пътя към членство.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Почти равен дял на машинния и хартиения вот на изборите на 19 април 6| 626 | Почти равен дял на машинния и хартиения вот на изборите на 19 април Украински дронове удариха петролна база в руския Туапсе 2| 660 | Украински дронове удариха петролна база в руския Туапсе Бавно правосъдие: Делото „Дебора“ продължава с ново заседание в Пловдив 0| 586 | Бавно правосъдие: Делото „Дебора“ продължава с ново заседание в Пловдив Президентът подписа указа: Първото заседание на НС е в четвъртък от 10:00 часа 0| 679 | Президентът подписа указа: Първото заседание на НС е в четвъртък от 10:00 часа

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 9874 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7146 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 18| 6858 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 6023 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5143 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 15| 4975 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4581 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4394 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 