Коалицията е водена от партията Демократичен съюз за интеграция. Според изискванията, инициативата трябва да бъде подкрепена от поне 30 народни представители, за да бъде внесена официално.

Ключово условие в преговорната рамка с ЕС е вписването на българите в конституцията на страната.

Лидерът на формацията Блерим Беджети призова всички депутати да подкрепят инициативата в името на националния интерес.

Управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ обаче остава твърдо против подобни промени.

Междувременно президентът Гордана Силяновска подчерта, че страната трябва да прилага европейските стандарти така, както спазва тези на НАТО.

Тя заяви, че Скопие трябва да докаже съвместимостта си с политическите системи и критериите на ЕС, ако иска напредък по пътя към членство.