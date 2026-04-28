Вторник, 28 Април 2026, 10:55
Чарлз III в САЩ при засилена охрана и напрежение преди ключова реч

Редактор: Frognews
Крал Чарлз III и кралица Камила пристигнаха в САЩ за четиридневно държавно посещение – първото подобно от визитата на Елизабет II през 2007 г. Самолетът на кралската двойка кацна във военновъздушната база „Андрюс“ в щата Мериленд, където те бяха посрещнати от официални представители, сред които главният протокол на САЩ Моника Кроули и британският посланик Крисчън Търнър. Две деца им поднесоха цветя, а военен оркестър изпълни националните химни на Великобритания и САЩ.
 

По-късно кралят и кралицата бяха приети в Белия дом от президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп. Срещата премина в неформална атмосфера с чай в Зелената стая, последван от разходка в градината, където домакините показаха новоразширения пчелин, оформен като миниатюрен Белия дом.

 

Жестът не беше случаен – Чарлз III е дългогодишен привърженик на пчеларството и устойчивото земеделие, а визитата има ясно изразен „мек“ дипломатически характер. Тя се провежда от името на британското правителство и цели да укрепи отношенията между двете страни в година, в която САЩ отбелязват 250 години от независимостта си.







Засилена сигурност след стрелба във Вашингтон


Посещението се провежда при изключително строги мерки за сигурност. Причината е стрелба във Вашингтон в събота по време на събитие, на което е присъствал президентът. Инцидентът наложи допълнителни проверки и повишена готовност на службите.

 

Очаква се кралят да изрази съпричастност към случилото се по време на предстоящата си реч пред Конгреса.

 

Реч пред Конгреса и призив за единство


Във вторник Чарлз III ще се обърне към двете камари на американския Конгрес – рядък жест, който не е правен от британски монарх от 1991 г. насам.

 

Според източници от двореца речта ще подчертае, че въпреки различията между САЩ и Великобритания, „отново и отново двете страни намират начин да бъдат заедно“. Очаква се кралят да призове за „помирение и обновление“ на трансатлантическото партньорство и да защити ценности като толерантност, свобода и равенство.

 

Той ще настоява тези принципи да бъдат отстоявани – включително чрез подкрепа за НАТО и защита на Украйна.

 

Градинско парти и символика в детайлите


В рамките на първия ден кралската двойка присъства на градинско парти в британското посолство във Вашингтон, на което присъстваха над 600 гости – представители на политиката, науката, армията и неправителствения сектор.

 

Сред тях бяха бившият председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси, сенатор Тед Круз и британският външен министър Ивет Купър.

 

Менюто включваше традиционни сандвичи и сконове, но и говеждо месо от първата безмитна доставка от Великобритания след ново търговско споразумение – детайл с ясно дипломатическо послание.







Кралица Камила носеше брошка, съчетаваща британското и американското знаме – подарък за Елизабет II от кмета на Ню Йорк през 1957 г., по време на визита, целяща възстановяване на отношенията след Суецката криза.

 

Срещи и чувствителни теми


По време на събитието Камила разговаря с представители на организации, работещи срещу домашното насилие – кауза, с която е тясно ангажирана. Активисти определиха присъствието ѝ като важен знак за обществена подкрепа.

 

В същото време се появиха призиви кралят да се срещне с жертви на Джефри Епстийн. Подобна среща обаче няма да се състои заради опасения, че може да повлияе на текущи съдебни процедури.

 

Визита на фона на политически различия


Посещението идва в момент на обтегнати отношения между Вашингтон и Лондон. Президентът Тръмп отправи критики към британския премиер Киър Стармър заради нежеланието на Обединеното кралство да подкрепи военни действия срещу Иран.

 

Въпреки това дипломатическата мисия на краля цели да смекчи напрежението и да подчертае дълбоките исторически връзки между двете държави.

 

Визитата ще продължи с официална церемония в Белия дом, реч пред Конгреса и държавна вечеря, на която ще присъстват политици и обществени фигури от двете страни на Атлантика.

