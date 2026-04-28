Според двама източници Тръмп е изразил скептицизъм по време на среща с висши съветници по националната сигурност в понеделник. По думите им той е малко вероятно да приеме предложението в сегашния му вид, пише CNN.

Американски представители се опасяват, че отварянето на протока без ясно решение по ядрената програма – включително обогатяването на уран и запасите от почти оръжейно гориво – би отслабило основния лост за натиск на Вашингтон в преговорите.

В същото време продължаващото блокиране на ключовия морски маршрут поддържа високи цените на енергията и горивата, което се отразява пряко на американските потребители.

След срещата не е ясно какви ще бъдат следващите стъпки на Белия дом. Американските власти изразяват притеснения и от вътрешни разделения в иранското ръководство, което поставя под въпрос кой взема окончателните решения.

Публично Тръмп също демонстрира резерви към възобновяване на военните действия. Бомбардировките на САЩ в региона остават временно спрени, след като миналата седмица той удължи примирието.

От Белия дом отказаха подробности за преговорите.

„Това са чувствителни дипломатически разговори и Съединените щати няма да водят преговори чрез медиите. Както президентът заяви, САЩ държат картите и ще сключат само сделка, която поставя американския народ на първо място и не позволява на Иран да се сдобие с ядрено оръжие“, посочи говорителката Оливия Уейлс в изявление.