Вторник, 28 Април 2026, 10:55
Случаите на морбили у нас достигнаха 191, заразата се разширява

Редактор: Frognews
Разпространението на морбили в България продължава, като регистрираните случаи вече са 191. Най-новите заразени са установени в няколко области – 8 в Плевен, 6 във Враца и 2 в Ловеч.
 

От Министерство на здравеопазването напомнят, че при контакт със заразен човек трябва незабавно да се потърси лекарска помощ. В рамките на до 72 часа след контакта може да бъде поставена ваксина, която да предотврати развитието на заболяването.

 

От началото на разпространението в страната са поставени над 20 000 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

Имунизацията срещу морбили в България е задължителна. Тя се извършва на 13-месечна възраст и повторно на 12 години.

 

Първите симптоми включват висока температура, зачервени очи и кашлица. Обривът започва от главата и се разпространява по тялото и лигавицата на устата. При по-тежки случаи може да се развие морбилна пневмония. Тя засяга един на няколкостотин болни. Приблизително един на хиляда души развива възпаление на мозъка.

 

Според специалистите увеличението на случаите се дължи на спад във ваксинационното покритие. Има и съмнения за пропуски при част от хората, които по документи се водят имунизирани.

