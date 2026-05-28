Предложението е мотивирано с приноса ѝ към съвременната българска култура, развитието на музикалната сцена в страната и ролята ѝ за популяризирането на България на международно ниво.
В мотивите се посочва, че Дара се утвърждава като един от водещите поп изпълнители у нас с редица успешни проекти и милиони слушания в стрийминг платформите. Тя е носител на отличието „Изпълнителка на годината“ на БГ Радио, а сред участията ѝ се открояват телевизионни формати като „Като две капки вода“, „Гласът на България“ и „Dancing Stars“.
Акцентира се и върху участието ѝ като подгряващ изпълнител на Роби Уилямс при концерт в София.
Особено внимание е отделено на успеха ѝ на „Евровизия 2026“, където като представител на България тя печели първото място с песента „Bangaranga“, определено като историческо постижение за страната.
С решението на СОС се предлага Дара да бъде официално вписана сред почетните граждани на София.
Междувременно и Общинският съвет във Варна единодушно реши Дара да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на Варна“. Отличието се присъжда за заслуги към българската музика, професионализъм и принос към международния престиж на града и страната.
По традиция званието „Почетен гражданин на Варна“ се връчва на 15 август – Деня на Варна, но по изключение Общинският съвет може да го присъжда и в други случаи по предложение на кмета и председателя на съвета. Именно по този ред е разгледана номинацията на певицата.
Процедурата по избор на новите почетни граждани на Варна продължава, като предложения се приемат до края на юни.
Окончателното решение се очаква в края на юли.
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Коментари 3
Ексклузивно инфо от първа ръка: "Украинецът Олег Невзоров - кмет на украинския град Баба Алино край Варна, предложи на общинския си съвет на града да избере за почетни граждани - Благо. Коцев от ПП-ДБ и целия редакторски екип на Фрог нюз за правдоподобно, честно и доблестно журналистическо отразяване на ежедневието, живота, работата и благосъстоянието на населението в луксозния украински курортен град в РБ.е ЕС" Информирал хилядите читатели и фенове на Укро ФРОГ нюз: "Гласът на жабата"
Смешници! Това е положението с морала и критериите в България.
Отварям фейсбука - Дара, пускам телевизията- Дара, радиото в колата-Дара... Не смея да си легна...
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