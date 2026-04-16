Четвъртък, 16 Април 2026, 10:09
Демократите готвят искане за импийчмънт на министъра на войната Пийт Хегсет

Източник: БГНЕС
Демократите в Камарата на представителите представиха проект за импийчмънт срещу министъра на отбраната Пийт Хегсет, отправяйки сериозни обвинения за действията му по време на войната в Иран и цялостното му управление на ведомството, съобщава CBS News. Инициативата е водена от конгресмена Ясамин Ансари и включва шест основни обвинения.
 

Сред тях са започване на военни действия срещу Иран без разрешение от Конгреса и излагане на риск на американски военнослужещи, нарушения на международното хуманитарно право и атаки срещу цивилни, небрежно боравене с чувствителна военна информация, възпрепятстване на парламентарния контрол, злоупотреба с власт и политизиране на армията, както и уронване на престижа на САЩ и въоръжените им сили.

 

В документа, който е с обем от седем страници, се твърди, че Хегсет е извършил действия, попадащи в категорията „тежки престъпления и нарушения“ – конституционното основание за импийчмънт. Според авторите той е пренебрегнал Конституцията, злоупотребил е с правомощията си и е действал в разрез с принципите на върховенството на закона.

 

Сред конкретните примери е посочена бомбардировка от 28 февруари срещу училище за момичета в Иран, при която загинаха 168 души. Предварителна американска оценка допуска, че САЩ вероятно носят отговорност за удара, макар да се предполага, че училището не е било умишлена цел. В резолюцията се изразяват и опасения за възможни нарушения на Женевските конвенции, включително заради изказвания на Хегсет от типа „без милост към враговете“.

 

Друг ключов елемент е т.нар. скандал „Сигналгейт“, при който министърът се оказа, че споделя информация за военни операции в частен чат. Според демократите това показва сериозна небрежност при работа с класифицирани данни. Освен това се твърди, че той е укривал информация от Конгреса за операции във Венецуела и Иран и е подкопал доверието в Министерство на отбраната на САЩ, включително чрез отслабване на ангажимента на страната към НАТО.

 

От Пентагона отхвърлиха обвиненията, определяйки ги като политически ход с цел привличане на внимание. Според говорителя на ведомството инициативата цели да отклони фокуса от постигнатите военни резултати.

 

Самата процедура по импийчмънт обаче има малки шансове за успех на този етап, тъй като републиканците разполагат с мнозинство в Камарата. Въпреки това демократите дават знак, че могат да подновят опита си, ако след междинните избори получат контрол над институцията.

 

Импийчмънтът е първата стъпка към отстраняване на висши държавни служители в САЩ – Камарата повдига обвиненията, а Сената провежда процес и решава дали да ги отстрани от длъжност. В историята само двама членове на президентския кабинет са били подлагани на такава процедура.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Над 1/4 от иранците са готови за доброволна военна служба 1| 356 | Над 1/4 от иранците са готови за доброволна военна служба Вашингтон разхлабва санкциите срещу големите венецуелски банки 0| 427 | Вашингтон разхлабва санкциите срещу големите венецуелски банки Ръст на инфлацията, риск пред БВП: БНБ с предупреждение заради войната в Иран 0| 637 | Ръст на инфлацията, риск пред БВП: БНБ с предупреждение заради войната в Иран

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 6| 11476 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 4| 4339 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 6| 4268 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 4123 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 14| 4023 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 14| 3973 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 3955 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 3506 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
