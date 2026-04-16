Сред тях са започване на военни действия срещу Иран без разрешение от Конгреса и излагане на риск на американски военнослужещи, нарушения на международното хуманитарно право и атаки срещу цивилни, небрежно боравене с чувствителна военна информация, възпрепятстване на парламентарния контрол, злоупотреба с власт и политизиране на армията, както и уронване на престижа на САЩ и въоръжените им сили.

В документа, който е с обем от седем страници, се твърди, че Хегсет е извършил действия, попадащи в категорията „тежки престъпления и нарушения“ – конституционното основание за импийчмънт. Според авторите той е пренебрегнал Конституцията, злоупотребил е с правомощията си и е действал в разрез с принципите на върховенството на закона.

Сред конкретните примери е посочена бомбардировка от 28 февруари срещу училище за момичета в Иран, при която загинаха 168 души. Предварителна американска оценка допуска, че САЩ вероятно носят отговорност за удара, макар да се предполага, че училището не е било умишлена цел. В резолюцията се изразяват и опасения за възможни нарушения на Женевските конвенции, включително заради изказвания на Хегсет от типа „без милост към враговете“.

Друг ключов елемент е т.нар. скандал „Сигналгейт“, при който министърът се оказа, че споделя информация за военни операции в частен чат. Според демократите това показва сериозна небрежност при работа с класифицирани данни. Освен това се твърди, че той е укривал информация от Конгреса за операции във Венецуела и Иран и е подкопал доверието в Министерство на отбраната на САЩ, включително чрез отслабване на ангажимента на страната към НАТО.

От Пентагона отхвърлиха обвиненията, определяйки ги като политически ход с цел привличане на внимание. Според говорителя на ведомството инициативата цели да отклони фокуса от постигнатите военни резултати.

Самата процедура по импийчмънт обаче има малки шансове за успех на този етап, тъй като републиканците разполагат с мнозинство в Камарата. Въпреки това демократите дават знак, че могат да подновят опита си, ако след междинните избори получат контрол над институцията.

Импийчмънтът е първата стъпка към отстраняване на висши държавни служители в САЩ – Камарата повдига обвиненията, а Сената провежда процес и решава дали да ги отстрани от длъжност. В историята само двама членове на президентския кабинет са били подлагани на такава процедура.