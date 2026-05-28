С промените отпада досегашната разпоредба, според която от началото на предизборната кампания до свикването на новоизбраното Народно събрание не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии.

Депутатите приеха още извънредни заседания да могат да се свикват по всяко време при наличие на извънредни обстоятелства, но не по-рано от 12 часа след насрочването им. Досега в правилника не беше предвиден конкретен срок.

В изключителни случаи председателят на парламента вече ще може да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации с парламентарните групи в Председателския съвет.

Промени има и в организацията на пленарните заседания. В първата сряда на месеца парламентарните групи вече няма да могат да предлагат включване на изслушвания в дневния ред. Те ще могат да внасят само предложения за законопроекти и проекти за решения, които задължително да бъдат включвани в програмата на редовното заседание.

Съкращава се и времето за процедурни въпроси – от две на една минута.

Приети бяха и ограничения за изказванията на депутати, които изразяват позиция, различна от тази на парламентарната си група. Допускат се до три подобни изказвания, като времето за всяко от тях се намалява от три на една минута.

Времето за дуплика също се съкращава – от три на две минути.