Реклама / Ads
Неделя, 19 Април 2026, 10:12
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1109 | НОВИНИ

Днес е Томина неделя: Вяра, съмнение и надежда след Възкресението

Днес православната църква отбелязва Томина неделя – първата неделя след Великден, известна още като Антипасха. Денят е посветен на апостол Тома и е пряко свързан с едно от най-важните евангелски събития след Възкресението Христово. Томина неделя винаги се пада в първата неделя след Великден. През 2026 г. тя се отбелязва на 19 април. Денят заема особено място в християнския календар, защото едновременно продължава великденската радост и припомня историята за съмнението и вярата.
 

Евангелската основа на празника се намира в разказа за явяването на възкръсналия Христос на учениците Му. Когато Спасителят за първи път се явява след Възкресението, апостол Тома не е сред тях. Когато чува разказа на останалите, той отказва да повярва и заявява, че ще приеме истината само ако сам види и докосне раните на Христос.

 

Осем дни по-късно Христос отново се явява на учениците и се обръща именно към Тома. Тогава апостолът се убеждава и изрича думите: „Господ мой и Бог мой!“. Те се превръщат в символ на силната и осъзната вяра.

 

Затова Томина неделя носи важно послание – съмнението не е грях, когато води до търсене на истината и до духовно укрепване.







Защо се нарича Антипасха


В църковната традиция името „Антипасха“ не означава противопоставяне на Великден. Напротив – то означава „вместо Пасха“ или „повторение на Пасха“. Денят е своеобразно продължение на великденското тържество и негово „второ откриване“ на осмия ден след Възкресението.

 

С него завършва Светлата седмица – най-радостният период в църковния календар, символ на надеждата, обновлението и победата на живота над смъртта.

 

Традиции и обичаи


В българската народна традиция Томина неделя е свързана и с почит към покойниците. В много райони хората посещават гробовете на своите близки и носят боядисани яйца, козунаци и вино, които се раздават за „Бог да прости“. Важно е храната да не се оставя на гроба, а да се дава като милостиня.

 

Смята се, че на този ден трябва да се отиде на църква и да се участва в неделната служба. Денят не е за тъга, а за споделяне на радостта от Възкресението – дори с тези, които вече не са сред живите.

 

Един от обичаите е и повторното боядисване на яйца, които се раздават за душите на починалите. В някои райони помените се правят именно на Томина неделя, а в други – в понеделник или вторник след нея.

 

Празникът е познат още като Празна или Разтурна неделя, защото с него приключва великденският цикъл. В миналото денят е бил повод за събирания, хора и игри, както и за запознанства и годежи.

 

Връзката със Светлата седмица


Томина неделя бележи края на Светлата седмица. През тези дни се прославят Божията майка и светите апостоли, а всеки ден носи радостта от Възкресението.

 

Съботата преди празника – Светла събота – също има специално значение. Тя е посветена на покойниците. По традиция се раздават червени яйца за душите на починалите. Според народните вярвания жените не бива да перат и да мият, за да не „люти“ сапунът очите на мъртвите. Не се шият и нови дрехи, защото това се смята за лош знак.







Самата седмица се нарича „Светла“, защото символизира просветлението, което Христос носи на света. Наричат я още „Празна“, заради забраната за тежък труд, и „Нова неделя“, защото поставя началото на неделите, посветени на Възкресението.

 

Имен ден


На Томина неделя празнуват всички, които носят имената Тома, Томислав, Томислава и техните производни. Името Тома има библейски произход и означава „близнак“.

 

Така празникът съчетава в себе си дълбока духовна символика, народни традиции и живата връзка между вярата, паметта и надеждата.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ивайло Мирчев гласува и призова за висока активност 1| 235 | Ивайло Мирчев гласува и призова за висока активност Пеевски гласува в Бабяк малко след 8:00 ч. 3| 338 | Пеевски гласува в Бабяк малко след 8:00 ч. Избирателната активност към 8:30 ч. е 1,1%, сочи социологията 1| 321 | Избирателната активност към 8:30 ч. е 1,1%, сочи социологията 12 000 секции отвориха, ЦИК отчита нормален старт и единични проблеми с машини 0| 316 | 12 000 секции отвориха, ЦИК отчита нормален старт и единични проблеми с машини

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 38| 10665 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 6724 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
Хората с глас за малките партии не са статистика 33| 4448 | Хората с глас за малките партии не са статистика
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 12| 3276 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Мъчи ни четиридневен магнетичен махмурлук 0| 3260 | Мъчи ни четиридневен магнетичен махмурлук
ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя 1| 3239 | ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя
Bloomberg: ЕС ще тества отбранителни гаранции от типа на НАТО без САЩ 6| 3147 | Bloomberg: ЕС ще тества отбранителни гаранции от типа на НАТО без САЩ
Последен поглед на социологията за нагласите преди изборите на 19 април 59| 2994 | Последен поглед на социологията за нагласите преди изборите на 19 април
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 