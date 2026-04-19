Днес е Томина неделя: Вяра, съмнение и надежда след Възкресението

Евангелската основа на празника се намира в разказа за явяването на възкръсналия Христос на учениците Му. Когато Спасителят за първи път се явява след Възкресението, апостол Тома не е сред тях. Когато чува разказа на останалите, той отказва да повярва и заявява, че ще приеме истината само ако сам види и докосне раните на Христос.

Осем дни по-късно Христос отново се явява на учениците и се обръща именно към Тома. Тогава апостолът се убеждава и изрича думите: „Господ мой и Бог мой!“. Те се превръщат в символ на силната и осъзната вяра.

Затова Томина неделя носи важно послание – съмнението не е грях, когато води до търсене на истината и до духовно укрепване.















Защо се нарича Антипасха



В църковната традиция името „Антипасха“ не означава противопоставяне на Великден. Напротив – то означава „вместо Пасха“ или „повторение на Пасха“. Денят е своеобразно продължение на великденското тържество и негово „второ откриване“ на осмия ден след Възкресението.

С него завършва Светлата седмица – най-радостният период в църковния календар, символ на надеждата, обновлението и победата на живота над смъртта.

Традиции и обичаи



В българската народна традиция Томина неделя е свързана и с почит към покойниците. В много райони хората посещават гробовете на своите близки и носят боядисани яйца, козунаци и вино, които се раздават за „Бог да прости“. Важно е храната да не се оставя на гроба, а да се дава като милостиня.

Смята се, че на този ден трябва да се отиде на църква и да се участва в неделната служба. Денят не е за тъга, а за споделяне на радостта от Възкресението – дори с тези, които вече не са сред живите.

Един от обичаите е и повторното боядисване на яйца, които се раздават за душите на починалите. В някои райони помените се правят именно на Томина неделя, а в други – в понеделник или вторник след нея.

Празникът е познат още като Празна или Разтурна неделя, защото с него приключва великденският цикъл. В миналото денят е бил повод за събирания, хора и игри, както и за запознанства и годежи.

Връзката със Светлата седмица



Томина неделя бележи края на Светлата седмица. През тези дни се прославят Божията майка и светите апостоли, а всеки ден носи радостта от Възкресението.

Съботата преди празника – Светла събота – също има специално значение. Тя е посветена на покойниците. По традиция се раздават червени яйца за душите на починалите. Според народните вярвания жените не бива да перат и да мият, за да не „люти“ сапунът очите на мъртвите. Не се шият и нови дрехи, защото това се смята за лош знак.















Самата седмица се нарича „Светла“, защото символизира просветлението, което Христос носи на света. Наричат я още „Празна“, заради забраната за тежък труд, и „Нова неделя“, защото поставя началото на неделите, посветени на Възкресението.

Имен ден



На Томина неделя празнуват всички, които носят имената Тома, Томислав, Томислава и техните производни. Името Тома има библейски произход и означава „близнак“.

Така празникът съчетава в себе си дълбока духовна символика, народни традиции и живата връзка между вярата, паметта и надеждата.