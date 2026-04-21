Движенията стават данни: Meta ще „шпионира“ служителите си, за да обучава AI агенти

Източник: БГНЕС
Meta въвежда нов софтуер за наблюдение на служителите си в САЩ, който записва движенията на мишката, кликванията и натисканията на клавиши на служебните им компютри, съобщава Reuters, позовавайки се на вътрешни документи на компанията. Данните ще се използват за обучение на изкуствения интелект на компанията, като част от по-широка стратегия за създаване на AI агенти, които да изпълняват работни задачи автономно.
 

Инструментът, наречен Model Capability Initiative (MCI), ще работи с избрани работни приложения и уебсайтове и периодично ще прави снимки на екраните на служителите, за да събира контекстна информация. Това става ясно от вътрешно съобщение, публикувано от изследовател в екипа Meta SuperIntelligence Labs.

 

Целта на инициативата е да се подобрят моделите на компанията в области, в които изкуственият интелект все още не успява да възпроизведе човешкото взаимодействие с компютри – например използване на падащи менюта и клавишни комбинации. Според документа идеята е служителите да допринасят за развитието на AI просто чрез ежедневната си работа.

 

Ден по-рано техническият директор на Meta Андрю Босуърт е заявил във вътрешен меморандум, че компанията ще засили събирането на вътрешни данни като част от програмата AI for Work (AI4W), по-късно преименувана на Agent Transformation Accelerator (ATA). Той подчертава, че Meta ще подхожда „стриктно“ към събирането на данни и оценката на взаимодействията в работната среда, за да обучава своите системи.

 

Говорителят на Meta Анди Стоун потвърждава, че данните от MCI ще бъдат използвани единствено за обучение на моделите и няма да служат за оценка на служителите или други цели. Той уточнява, че са предвидени защити за чувствителна информация, без да уточнява подробности какво точно ще бъде изключено. По думите му целта е AI моделите да се обучават върху реални примери за това как хората работят с компютри – движение на мишката, кликове и навигация из менюта.

 

Вътрешно ръководството на компанията, включително изпълнителният директор Марк Зукърбърг, насърчава интеграцията на AI във всички работни процеси и преструктуриране на екипите около тази технология. Вътрешната стратегия предвижда AI агентите постепенно да поемат голяма част от работата, а служителите да се съсредоточат върху насочване и контрол. Паралелно с това Meta планира съкращения на около 10% от глобалния си персонал, започвайки от май, като се очакват и допълнителни съкращения по-късно през годината.

 

Тази тенденция не е изолирана – други големи технологични компании също намаляват персонала си, включително Amazon и финтех доставчика Block, които съкращават хиляди служители в процеса на преструктуриране около изкуствения интелект.

 

В рамките на новата стратегия Meta въвежда и концепцията за AI builder – универсална роля, при която границите между отделните длъжности се размиват в полза на работа с AI инструменти. Компанията вече е създала нов екип за Applied AI, който разработва системи за автоматизирано програмиране и изграждане на бъдещи продукти чрез изкуствен интелект.

 

Според вътрешни планове, част от най-опитните инженери вече се прехвърлят към този нов отдел, който има за цел да превърне AI в основен двигател на разработката в компанията.

