Екзитпол: Мандатите в 52-ия парламент

Екзитпол: Мандатите в 52-ия парламент
Първите данни от екзитполовете към 20:00 ч. очертават различни сценарии за разпределението на мандатите в 52-ия парламент, в зависимост от агенцията.
 

Според „Тренд“ се оформя шестпартиен парламент, при който „Прогресивна България“ получава 112 депутати. ГЕРБ-СДС разполага с 43 мандата, ПП-ДБ – с 38, ДПС – с 22, „Възраждане“ – с 14, а „БСП – Обединена левица“ – с 11.

 

Данните на агенция „Мяра“ също сочат шест партии в парламента, но с различно разпределение. В този вариант „Прогресивна България“ има 109 депутати, ГЕРБ-СДС – 41, ПП-ДБ – 38, ДПС – 26, „Възраждане“ – 15, а БСП – 11.

 

Различна картина дава екзитполът на „Галъп Интернешънъл Болкан“, според който парламентът може да бъде петпартиен. В този сценарий „Прогресивна България“ получава 103 мандата, ГЕРБ-СДС – 50, ПП-ДБ – 40, ДПС – 30 и „Възраждане“ – 17.

 

По данни на „Маркет ЛИНКС“ разпределението на местата показва, че „Прогресивна България“ ще има около 110 депутати. ГЕРБ-СДС получава 44 мандата, ПП-ДБ – 39, ДПС – 21, „Възраждане“ – 14, а „БСП – Обединена левица“ – 12.

 

Разминаванията между агенциите са очаквани на този етап, като окончателната картина ще стане ясна след официалното преброяване на резултатите от ЦИК.

