Понеделник, 20 Април 2026, 14:59
Евакуация в Япония: Силно земетресение предизвика цунами

Редактор: Ивайло Александров
Силно земетресение разтърси североизточното крайбрежие на Япония. То предизвика цунами и принуди държавата да отправи предупреждения за евакуация.
 

Земетресението е било на дълбочина 10 км, на 100 км от източното крайбрежие на Япония. Японската метеорологична агенция определи магнитуда му като 7,5 по скалата на Рихтер. По японската скала за земетресения от нула до седем, това е 5+.

 

Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ е регистрирала земетресението с магнитуд 7,4.

 

В северните префектури на страната Хокайдо, Аомори и Ивате издадено предупреждение за цунами по тихоокеанското крайбрежие. Населението е в готовност за евакуация.

 

Първите вълни вече започнаха да се разбиват бреговете на Япония. Най-големите засега са по 80 см, според метеорологичната агенция на страната. Тя предупреди, че вълните могат да достигнат височина до 3 м.

 

Министър-председателят Санае Такичи повтори призива към жителите на засегнатите райони да се евакуират. Тя заяви в публикация онлайн: „Към момента получихме потвърждение за човешки и материални щети. Тепърва ще получаваме подробни доклади и ще се занимаваме с реакцията при бедствието.“

