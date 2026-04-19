Европа се опасява от прибързана сделка на САЩ с Иран

Редактор: Frognews
Европейски съюзници на САЩ изразяват сериозни опасения, че Вашингтон се стреми към бързо споразумение с Иран, което може да се окаже повърхностно и да създаде нови проблеми, вместо да реши съществуващите. Това споделят дипломати с опит в преговорите с Техеран.
 

Според тях американската администрация се стреми към бърз дипломатически успех, който да бъде отчетен като политическа победа. Опасението е, че така може да бъде постигнато рамково споразумение с малко детайли, което да доведе до дълги и трудни последващи преговор, пише Reuters.

 

От Белия дом отхвърлят критиките и заявяват, че президентът Доналд Тръмп ще приеме само споразумение, което защитава интересите на САЩ.







Европа остава встрани


Дипломати от Франция, Германия и Великобритания – страни с ключова роля в преговорите с Иран през последните две десетилетия – твърдят, че са изтласкани от настоящия процес.

 

Именно тези държави, заедно със САЩ, договориха ядреното споразумение с Иран през 2015 г., известно като Съвместен всеобхватен план за действие (JCPOA). През 2018 г. Доналд Тръмп изтегли САЩ от него, определяйки го като небалансирано.

 

Риск от „празно“ споразумение


Според дипломати е възможно да се постигне базово споразумение, но най-спорната част остава ядрената програма на Иран.

 

Основен въпрос е съдбата на около 440 кг обогатен до 60% уран – количество, което може да бъде използвано за създаване на ядрено оръжие при допълнително обогатяване.

 

Сред обсъжданите варианти са разреждане на урана под наблюдение на Международната агенция за атомна енергия или изнасяне на част от него в чужбина. Всяка от тези опции обаче изисква сложни технически и политически договорки.

 

Допълнителен спорен момент е дали Иран изобщо ще има право да обогатява уран. САЩ настояват за пълно прекратяване, докато Техеран твърди, че има право да развива мирна ядрена програма.

 

Санкции и политически баланс


Паралелно с ядрените въпроси вървят и преговори за облекчаване на санкциите. Иран настоява първо за достъп до замразени средства, а по-широкото облекчаване ще изисква и участие на европейските държави.

 

Дипломати предупреждават, че подходът на САЩ – първо рамково споразумение, а после детайли – не отчита сложността на иранската политическа система.

 

Нови рискове след войната


Скорошните военни действия са втвърдили позицията на Иран. Техеран настоява за гаранции за сигурност, след като беше атакуван от САЩ и Израел.







В същото време регионалните съюзници на Вашингтон искат да бъдат включени и други въпроси – като иранската ракетна програма и влиянието му чрез съюзнически групи.

 

Ограничен опит и високи залози


Европейски дипломати поставят под съмнение и опита на настоящия американски екип, като припомнят, че преговорите през 2015 г. са включвали стотици експерти и са продължили години.

 

Въпреки че Европа остава встрани от текущите разговори, дипломати подчертават, че нейното участие ще бъде ключово за всяко дългосрочно решение.

 

Общата оценка е, че бърза сделка е възможна – но рискът тя да бъде нестабилна и трудно изпълнима остава висок.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Висока избирателна активност на българи в Хърватия и Сърбия 0| 102 | Висока избирателна активност на българи в Хърватия и Сърбия Камион помете кола на изхода на София към „Тракия“, движението е ограничено 0| 339 | Камион помете кола на изхода на София към „Тракия“, движението е ограничено Цариброд под обсада: Местни „шерифи“ вкарват хора с предимство, ликът на Радев грее пред секцията 2| 502 | Цариброд под обсада: Местни „шерифи“ вкарват хора с предимство, ликът на Радев грее пред секцията

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 38| 11258 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 23| 7788 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 6914 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 5403 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 5398 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Хората с глас за малките партии не са статистика 33| 4691 | Хората с глас за малките партии не са статистика
Петима убити в Киев, стрелецът е ликвидиран, държал е заложници в супермаркет 7| 3957 | Петима убити в Киев, стрелецът е ликвидиран, държал е заложници в супермаркет
ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя 2| 3631 | ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя
