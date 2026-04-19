Европа се опасява от прибързана сделка на САЩ с Иран

Според тях американската администрация се стреми към бърз дипломатически успех, който да бъде отчетен като политическа победа. Опасението е, че така може да бъде постигнато рамково споразумение с малко детайли, което да доведе до дълги и трудни последващи преговор, пише Reuters.

От Белия дом отхвърлят критиките и заявяват, че президентът Доналд Тръмп ще приеме само споразумение, което защитава интересите на САЩ.















Европа остава встрани



Дипломати от Франция, Германия и Великобритания – страни с ключова роля в преговорите с Иран през последните две десетилетия – твърдят, че са изтласкани от настоящия процес.

Именно тези държави, заедно със САЩ, договориха ядреното споразумение с Иран през 2015 г., известно като Съвместен всеобхватен план за действие (JCPOA). През 2018 г. Доналд Тръмп изтегли САЩ от него, определяйки го като небалансирано.

Риск от „празно“ споразумение



Според дипломати е възможно да се постигне базово споразумение, но най-спорната част остава ядрената програма на Иран.

Основен въпрос е съдбата на около 440 кг обогатен до 60% уран – количество, което може да бъде използвано за създаване на ядрено оръжие при допълнително обогатяване.

Сред обсъжданите варианти са разреждане на урана под наблюдение на Международната агенция за атомна енергия или изнасяне на част от него в чужбина. Всяка от тези опции обаче изисква сложни технически и политически договорки.

Допълнителен спорен момент е дали Иран изобщо ще има право да обогатява уран. САЩ настояват за пълно прекратяване, докато Техеран твърди, че има право да развива мирна ядрена програма.

Санкции и политически баланс



Паралелно с ядрените въпроси вървят и преговори за облекчаване на санкциите. Иран настоява първо за достъп до замразени средства, а по-широкото облекчаване ще изисква и участие на европейските държави.

Дипломати предупреждават, че подходът на САЩ – първо рамково споразумение, а после детайли – не отчита сложността на иранската политическа система.

Нови рискове след войната



Скорошните военни действия са втвърдили позицията на Иран. Техеран настоява за гаранции за сигурност, след като беше атакуван от САЩ и Израел.















В същото време регионалните съюзници на Вашингтон искат да бъдат включени и други въпроси – като иранската ракетна програма и влиянието му чрез съюзнически групи.

Ограничен опит и високи залози



Европейски дипломати поставят под съмнение и опита на настоящия американски екип, като припомнят, че преговорите през 2015 г. са включвали стотици експерти и са продължили години.

Въпреки че Европа остава встрани от текущите разговори, дипломати подчертават, че нейното участие ще бъде ключово за всяко дългосрочно решение.

Общата оценка е, че бърза сделка е възможна – но рискът тя да бъде нестабилна и трудно изпълнима остава висок.