Димов беше безапелационен в изхвърлянето. Той вдигна 145 килограма и заслужено взе златото в движението, като изравни европейското постижение. Другият българин в категорията – Здравко Пеловски – остана седми с 124 килограма в първото движение.

В изтласкването Димов започна стабилно със 166 килограма, след което се справи и със 172 килограма. При третия си опит на 177 килограма обаче той изпусна щангата и хвана задната част на бедрото. Въпреки това успя сам да напусне подиума.

Със сбор от 322 килограма в двубоя Димов завоюва сребърен медал в категорията.

Постижението идва само часове след нов голям успех за България. Ангел Русев спечели европейската титла за шести пореден път в категория до 60 килограма, което превърна деня в изключително успешен за българските щанги.