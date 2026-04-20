Понеделник, 20 Април 2026, 21:32
Европейски рекорд и нови медали за България: Иван Димов със сребро в Батуми

Българският щангист Иван Димов направи силно представяне на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия. Той спечели сребърен медал в категория до 65 килограма и изравни европейски рекорд.
 

Димов беше безапелационен в изхвърлянето. Той вдигна 145 килограма и заслужено взе златото в движението, като изравни европейското постижение. Другият българин в категорията – Здравко Пеловски – остана седми с 124 килограма в първото движение.

 

В изтласкването Димов започна стабилно със 166 килограма, след което се справи и със 172 килограма. При третия си опит на 177 килограма обаче той изпусна щангата и хвана задната част на бедрото. Въпреки това успя сам да напусне подиума.

Със сбор от 322 килограма в двубоя Димов завоюва сребърен медал в категорията.

 

Постижението идва само часове след нов голям успех за България. Ангел Русев спечели европейската титла за шести пореден път в категория до 60 килограма, което превърна деня в изключително успешен за българските щанги.

