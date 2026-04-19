Френски миротворец загина при атака срещу мисия на ООН в Южен Ливан

Засада срещу патрул на ООН



Атаката е извършена в района на село Гандурие, където миротворци са изпълнявали задача по разчистване на път и възстановяване на връзка с изолирани позиции. По тях е открит огън с леко стрелково оръжие от въоръжена група.

Френски военнослужещ загива на място, а трима негови колеги са ранени, двама от тях тежко. Според френските власти става дума за засада, при която войникът е бил улучен от близка дистанция.















Обвинения и отричане



Френският президент Еманюел Макрон и мисията на ООН насочиха отговорността към Хизбула. Ливанската групировка обаче отрече участие и призова да не се правят прибързани заключения преди края на разследването.

Ливанските власти обявиха, че е започнало разследване, като армията и службите работят по установяване на извършителите.

Примирието под напрежение



Атаката идва малко след началото на примирие между Израел и Хизбула, договорено след последната ескалация в региона. Войната доведе до хиляди жертви и над един милион разселени в Ливан.

Паралелно с инцидента израелската армия съобщи за нови удари по цели в Южен Ливан, като твърди, че са били предотвратени нарушения на примирието.

Случаят засилва опасенията, че крехкото споразумение може бързо да се разпадне, ако напрежението в региона продължи да ескалира.