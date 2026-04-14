Делото, което обединява бизнес интереси, геополитика и разузнавателни аспекти, разкрива как голяма международна корпорация е направила компромис, за да запази икономическите си позиции в страна, разкъсвана от конфликт, след като други мултинационални компании вече са се изтеглили.

Бившият изпълнителен директор на „Лафарж“ Брюно Лафон, на 69 години, беше осъден на 6 години затвор за финансиране на тероризъм. Съдът разпореди незабавното му задържане. Магистратите остро разкритикуваха „недобросъвестността“ и „малодушието“ му по време на процеса. Лафон, който отрича да е знаел за плащанията към джихадистите, беше арестуван в съдебната зала, предаде AFP.

Същата мярка беше приложена и спрямо бившия заместник-генерален директор Кристиан Еро, когото съдът определи като водещ преговорите с „Ислямска държава“ за сключване на изгодно споразумение за завода. Той получи присъда от 5 години затвор. Адвокатите на двамата обявиха, че ще обжалват.

Останалите присъди варират от 18 месеца затвор за норвежки служител по сигурността на компанията до 7 години за сирийски посредник, който е управлявал контактите и плащанията към въоръжените групировки.

Съдът наложи на „Лафарж“, която вече е част от швейцарската група „Холсим“, максималната глоба от 1,125 милиона евро за финансиране на тероризъм, както и митническа санкция от 4,57 милиона евро, наложена солидарно с четирима бивши ръководители за нарушаване на международните финансови санкции.

Според съда компанията е превела близо 5,6 милиона евро на три джихадистки организации, включително „Ислямска държава“, за да поддържа дейността на завода си в Джалабия, в Северна Сирия. Тези плащания, определени като „безпрецедентни“ по размер в подобни дела във Франция, са „с изключителна тежест“ и са допринесли за финансиране на терористични действия както на място, така и извън страната, включително в Европа.

Председателят на съда Изабел Прево-Депре заяви, че дружеството е създало „истинско търговско партньорство с „Ислямска държава“ и подчерта тежестта на извършените действия.

Неправителствените организации „Шерпа“ и Европейският център за конституционни и човешки права, признати като граждански ищци, приветстваха решението като „значима победа в борбата срещу безнаказаността на мултинационалните компании, замесени в тежки нарушения на човешките права“.

По време на процеса защитата се опита да представи плащанията като резултат от изнудване. Съдът обаче отхвърли тази теза и посочи, че вътрешни документи на компанията говорят за преговори и споразумения. Установено е, че системата от плащания, осъществявана чрез сирийски посредник, е позволявала закупуване на суровини и осигуряване на безопасно преминаване на служители и стоки през контролни пунктове.

Съдът прие и исковете на организации на жертви на тероризма, които разглеждат случая като част от механизмите, довели до кървавите атаки във Франция през следващите години.